Врач Бельхамиди: косточку на ногах могут вызвать гормональные сдвиги и артрит

«Есть три периода, когда может усилиться образование и рост «косточек»: пубертатный, беременность и постменопауза», - поделился врач Бельхамиди с «Газетой.Ru».

«При ревматоидном артрите иммунная система разрушает мелкие суставы, деформируя их и образуя узелки Гебердена и Бушара (костные разрастания на фалангах пальцев). При подагре происходит накопление кристаллов мочевой кислоты в суставах, что увеличивает их в объеме», - объяснил специалист.

Выпирающая косточка на ногах, представляющая собой вальгусную деформацию первого пальца ступни, часто бывает обусловлена тем, что организм переживает гормональную перестройку. Как правило, это происходит у женщин и бывает сопряжено с развитием плоскостопия.Кроме того, добавил медик, косточку на ногах могут вызвать не только гормональные сдвиги, но и некоторые системные заболевания. Развитие этих патологий бывает тесно связано с воспалением, которое может способствовать появлению разных образований, включая «костные шишки» на суставах.Врач Бельхамиди констатировал, что косточку на ногах могут вызвать относящиеся к системным заболеваниям ревматоидный артрит и подагра.Медик добавил, что формирование и рост косточки на ноге иногда зависят от тех нагрузок, которым конечности подвергаются из-за спорта или профессиональной деятельности. Также свое влияние оказывает неправильно подобранная обувь, хождение на каблуках.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения скрываются за отеками разных частей тела по утрам.

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