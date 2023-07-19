Врач Павлова: отекшие и скованные утром руки указывают на патологию щитовидной железы

1 246 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/elegant-hands-of-old-woman_24483461.htm#query=hands%20pain&position=6&from_view=search&track=ais
отек рук

Эндокринолог Зухра Павлова: отеки по утрам указывают на проблемы с сердцем и сосудами, щитовидно железой, почками.

Врач Павлова объяснила возможные причины утренних отеков. Медик посоветовала обращать внимание на то, какая часть тела подвергается отеку. Отекшие ноги, по словам специалистки, часто сигнализируют о проблемах с сердечной системой. Отеки области под глазами – о почечных нарушениях.

«При проблемах с почками у человека отекает сначала лицо, возникают мешки под глазами, а потом отек как бы распространяется на все тело», - уточнила врач Зухра Павлова в Telegram.

В свою очередь, отекшие и скованные руки могут указывать на патологию щитовидной железы.

Признаки, которые указывают на больную щитовидную железу: объясняет врач-эндокринолог


«Человек просыпается утром, и у него отекшие руки, скованность кистей», - конкретизировала эндокринолог.

Павлова отметила, что в тех случаях, когда отеки каких-то частей тела начинают повторяться или неожиданно возникают и становятся стойкими, следует обращаться к врачу. Многие люди борются с отечностью, употребляя мочегонные средств. Врач отметила, что это является серьезной ошибкой, способной привести к опасным последствиям для организма вплоть до возникновения необратимых органических изменений.

Отекают руки или лицо? Как по разным отекам узнать, с каким органом у вас проблемы


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может спровоцировать инфаркт в молодом возрасте.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
Здоровье
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Эндокринолог назвала причины отеков по утрам
Эндокринолог Остапенко: на какие проблемы со здоровьем указывают отеки?
Врач Павлова: пять изменений во внешности вызываются серьезными проблемами со здоровьем
Теги : причины отеков, признаки болезней, Зухра Павлова