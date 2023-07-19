Врач Павлова: отекшие и скованные утром руки указывают на патологию щитовидной железы

«При проблемах с почками у человека отекает сначала лицо, возникают мешки под глазами, а потом отек как бы распространяется на все тело», - уточнила врач Зухра Павлова в Telegram.

«Человек просыпается утром, и у него отекшие руки, скованность кистей», - конкретизировала эндокринолог.

Врач Павлова объяснила возможные причины утренних отеков. Медик посоветовала обращать внимание на то, какая часть тела подвергается отеку. Отекшие ноги, по словам специалистки, часто сигнализируют о проблемах с сердечной системой. Отеки области под глазами – о почечных нарушениях.В свою очередь, отекшие и скованные руки могут указывать на патологию щитовидной железы.Павлова отметила, что в тех случаях, когда отеки каких-то частей тела начинают повторяться или неожиданно возникают и становятся стойкими, следует обращаться к врачу. Многие люди борются с отечностью, употребляя мочегонные средств. Врач отметила, что это является серьезной ошибкой, способной привести к опасным последствиям для организма вплоть до возникновения необратимых органических изменений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может спровоцировать инфаркт в молодом возрасте.

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