Врач Зубарева: неправильное питание и лишний вес способствуют ранней менопаузе
Врач Наталья Зубарева сообщила о росте числа женщин с рано начавшейся менопаузой.
Врач Зубарева напомнила, что когда речь заходит о ранней менопаузе, подразумевается возраст 30-40 лет.
«Наблюдается парадокс: с одной стороны, женщины могут долго сохранять молодость и здоровье, с другой стороны, растет число пациенток с ранней менопаузой. В некоторых случаях это связано с образом жизни, который они ведут», - рассказала специалистка «Ленте.ру».
По словам Зубаревой, неправильное питание способствует ранней менопаузе, если женский организм не получает в нужном объеме питательных веществ, полезных жиров. Также проблем усугубляют лишний вес, хронический стресс, постоянные перегрузки.
«Курение, стресс, ожирение (в зоне риска все, чей вес превышает норму хотя бы на 10 килограммов), низкокалорийная диета, а также физическое истощение значительно повышают риск наступления ранней менопаузы», - предупредила медик.
Врач Наталья Зубарева добавила, что склонность женщин к ранней менопаузе повышается при редкой половой жизни и низком уровне эстрогенов, других половых женских гормонов. Специалистка констатировала, что лечение этого нарушения существует.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Ирина Писарева посоветовала россиянам скорректировать рацион питания после 50 лет.
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Наталья Зубарева
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