Врач Зубарева: неправильное питание и лишний вес способствуют ранней менопаузе

«Наблюдается парадокс: с одной стороны, женщины могут долго сохранять молодость и здоровье, с другой стороны, растет число пациенток с ранней менопаузой. В некоторых случаях это связано с образом жизни, который они ведут», - рассказала специалистка «Ленте.ру».

«Курение, стресс, ожирение (в зоне риска все, чей вес превышает норму хотя бы на 10 килограммов), низкокалорийная диета, а также физическое истощение значительно повышают риск наступления ранней менопаузы», - предупредила медик.

Врач Зубарева напомнила, что когда речь заходит о ранней менопаузе, подразумевается возраст 30-40 лет.По словам Зубаревой, неправильное питание способствует ранней менопаузе, если женский организм не получает в нужном объеме питательных веществ, полезных жиров. Также проблем усугубляют лишний вес, хронический стресс, постоянные перегрузки.Врач Наталья Зубарева добавила, что склонность женщин к ранней менопаузе повышается при редкой половой жизни и низком уровне эстрогенов, других половых женских гормонов. Специалистка констатировала, что лечение этого нарушения существует.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Ирина Писарева посоветовала россиянам скорректировать рацион питания после 50 лет.

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