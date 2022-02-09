Диетолог назвала главный способ сохранения здоровья

«Нашему кишечнику, чтобы просто функционировать, нужно 1,5 литра воды в день. Напомню, 70% иммунитета формируется именно в кишечнике. Если он не работает нормально, организм становится очень уязвим. Постоянные ОРЗ и ОРВИ, хронические насморки, молочницы, сухие слизистые, головные боли — вполне закономерный итог», — предупреждает эксперт.

Расчет идеальной массы тела: для мужчин 50+2.3*(0.394*рост-60) и для женщин 45.5+2.3*(0.394*рост-60).

Полученное значение умножить на 30 мл воды.

По словам специалиста, следование всего одному правилу позволит укрепить здоровье — соблюдение водного режима. Она пояснила: есть мнение о том, что человеку необходимо пить чистую воду только в том случае, если он испытывает жажду, однако это распространенное заблуждение.Помимо этого, она подчеркнула, что благодаря употреблению достаточного количества воды, человек обеспечивает регулярное обновление крови, лимфы и желчи.При этом, диетолог подчеркнула, что избыток воды тоже не идет на пользу организму, так как приводит к перегрузке почек и выведению важных электролитов, вследствие частых мочеиспусканий.Для того, чтобы рассчитать индивидуальную норму потребления воды в день, врач предложила воспользоваться следующим алгоритмом:Кроме того, диетолог обозначила, что в норму потребления воды не должны быть включены супы, компот, чай, морс, кофе.