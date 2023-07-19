Диетолог Писарев посоветовала после 50 лет заменить чай и кофе на воду

«Помимо диетического мяса рекомендую есть больше рыбы и морепродуктов, которые содержат большое количество омега-3 – эти жирные кислоты нормализуют нервную деятельность, положительно влияют на память и внимание», - добавила Писарева, беседуя с порталом NEWS.ru.

Диетолог Писарева сообщила в интервью, что одной из распространенных проблем в питании взрослых людей является недостаток качественного белка. После 50 лет потреблять такой белок становится особенно важно из-за сокращения мышечной массы и ухудшения ее тонуса. Писарева отметила, что в повседневном рационе должно присутствовать некоторое количество богатого белком и витаминами мяса – но не красного мяса, а его диетических видов, таких как курица или индейка.Также врач посоветовала по мере достижения 50-летнего возраста включать в рацион продукты, богатые кальцием, который необходим для поддержания здоровья костей и суставов. Одним из лучших его источников медик считает кисломолочные продукты.Помимо этого диетолог Писарева рекомендует после 50 лет заменять чай и кофе на чистую питьевую воду. Кофеинизированные напитки способствуют интенсивному вымыванию микроэлементов, в которых может особенно сильно нуждаться организм. К тому же вода способствует хорошему пищеварению и обмену веществ, очищению от потенциальных токсинов. Писарева обратила внимание на то, что с возрастом в организме снижается чувствительность к жажде, и при недостатке воды люди могут ощущать голод – это ведет к увеличению перекусов и лишнему весу. Питье воды помогает решить проблему.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько полезными для сердца являются абрикосы

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