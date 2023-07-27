Дерматолог Гольдин: слишком долгое использование бритвы повышает риск опасной для жизни инфекции





«Частота смены также зависит от других факторов, таких как частота и количество зон, которые вы бреете, толщина и тип ваших волос, качество вашего лезвия и заботиться о вашем лезвии. Использование тупого лезвия бритвы может привести к сыпи и бугоркам, вросшим волосам, воспалению или травмированию кожи. Если говорить серьезно, это может привести к порезам и, возможно, к инфекциям», - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.

Эксперт предостерегает от повторного использования бритвы дольше, чем рекомендуется. К сожалению, эта распространенная практика может иметь разрушительные последствия для вашего здоровья.Однако эксперт пояснил, что большинство людей держат свои лезвия месяцами.Наиболее распространенной инфекцией, которая может возникнуть при использовании инструментов для бритья, является бактериальная инфекция кожи. Симптомы, в том числе покраснение, отек, боль или гной, могут звонить в тревожные звоночки и сигнализировать о необходимости лечения мазью с антибиотиком.Что еще хуже, использование ржавой бритвы может привести к развитию столбняка.Столбняк описывает серьезное, опасное для жизни состояние, вызванное попаданием бактерий в рану.Дерматолог добавил , что приобретение нового лезвия, как только вы заметите оранжевые ржавые полосы на нем, является обязательным, также рекомендуется следить за своими прививками от столбняка, чтобы не заболеть.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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