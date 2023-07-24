Гепатолог Савельев: запах изо рта и пигментация на лице могут указывать на больную печень

«Неприятный запах изо рта может ощущаться при печеночной недостаточности или стеатозе печени», - поделился гепатолог.

Многие смогут сказать, что при заболевании печени человек может ощущать дискомфорт в правом подреберье, а его кожа желтеет. В беседе с порталом «МедикФорум» гепатолог Савельева рассказал, что больную печень специалистам часто выдают как раз неспецифичные симптомы, и назвал их.Кожный зуд может возникать, когда в кровотоке присутствует желчь, оказывающаяся там из-за повреждения печени. Это обычно происходит, когда блокируются желчные протоки. Желчь в таком случае скапливается и, проникает с кровью в слои кожи, провоцируя зуд.Быстрое появление сильных синяков или кровотечений после легких травм тоже может быть признаком больной печени. На его появление влияет то, что белки, необходимые для свертывания крови, не вырабатываются в достаточном количестве.Потенциально он может указывать на многие проблемы со здоровьем, но также может быть признаком повреждения печени. Например, при циррозе печени появляется запах портящихся фруктов изо рта, вызванный высоким уровнем диметилсульфида.По словам Савельева, пигментация на лице может указывать на больную печень. Он объяснил, что когда печень не функционирует должным образом, в организме увеличивается уровень эстрогена. Это заставляет тирозиназу (фермент, содержащий медь), производить больше меланина, что приводит к появлению пятен на коже лица или по всему телу.Ладонная эритема – еще один возможный сигнал о поражения печени. Состояние возникает в результате аномального уровня гормонов в крови.Когда кровь перегружается токсинами, вызванными неисправностью печени, может оказаться затронут мозг. Наряду со снижением метаболизма или энергии это может привести к усталости и когнитивному упадку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при заболевании раком щитовидной железы может возникать покраснение лица

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