К повышенному давлению ведет даже небольшое количество употребляемого алкоголя

«К высокому давлению ведет даже небольшое количество употребляемого алкоголя. С годами по мере увеличения общего количества ежедневной выпивки показатели артериального давления могут стать резко повышенными», - констатировал ведущий автор исследования профессор Марко Винсетти.

«Систолическое давление повышалось на 1,25 мм рт. ст. у людей, употреблявших в среднем 12 граммов алкоголя в день, и на 4,9 мм рт. ст. у людей, употреблявших в среднем 48 граммов алкоголя в день. Диастолическое давление повышалось соответственно на 1,14 мм рт. ст. и на 3,1 мм рт. ст.», - подсчитали исследователи.

Алкоголь, употребляемый даже в небольших дозах, может повышать артериальное давление у здоровых людей без гипертонии, если они следуют этой привычке длительное время. К выводу об этом пришли авторы исследования, чьи резуьтаты опубликовал журнал Hypertension Американской кардиологической ассоциации (AHA). Как пишет издание, ученые обнаружили четкую корреляцию между количеством алкоголя, которое взрослый человек (без гипертониии) потребляет ежедневно, и повышением артериального давления. Оказалось, что даже в том случае, когда выпивается лишь один алкогольный напиток в день, риск заполучить более высокое кровяное давление увеличивается по сравнению с трезвым существованием.Группой специалистов под его руководством был выполнен анализ данных семи исследований с участием более 19 000 взрослых возрастом от 20 до 70 лет из США, Кореи и Японии. В каждом проекте за людьми велось более чем пятилетнее наблюдение. К его началу ни у одного из участников не было высокого кровяного давления, к тому же ранее ни у кого не было диагностировано сердечно-сосудистое заболевание, диабет, заболевание печени или алкоголизм.Было установлено, что люди, которые регулярно выпивали, даже относительно мало, все равно подвергались риску проблем с давлением.По словам профессора Винсетти, его коллеги не обнаружили положительных эффектов от употребления небольшого количества алкоголя, по сравнению с теми, кто его не пил. Ученый убежден, что нужно либо ограничивать потребление алкоголя, либо не начинать пить совсем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие сладости разрешены при диабете.

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