Врач Козлова: отеки ног могут сигнализировать о сердечной недостаточности
Кардиолог Ольга Козлова: в случае сердечной недостаточности отечность распространяется, начиная с ног, вверх по телу.
Врач Козлова проинформировала в интервью о причинах, объясняющих отеки ног. По словам медика, их появлению способствуют заболевания внутренних органов и суставов. Специалистка перечислила те, которые встречаются часто:
- венозная недостаточность, обусловленная варикозом
- тромбоз
- болезни почек
- болезни печени
- патологии суставов.
«Отечность при сердечной недостаточности, как правило, начинает нарастать с нижних конечностей и распространяется вверх по телу», - уточнила Козлова, беседуя с RT.
Тем, у кого периодически возникают отеки, специалистка посоветовала обращаться к врачу, не занимаясь самолечением. Для профилактики отеков следует контролировать количество соли и сахара, носить удобную обувь, пить достаточно воды.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что возникающая в ноге боль при ходьбе может говорить о скором инфаркте.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ольга Козлова
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кардиолог
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