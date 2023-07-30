Врач Козлова: отеки ног могут сигнализировать о сердечной недостаточности

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отек ног

Кардиолог Ольга Козлова: в случае сердечной недостаточности отечность распространяется, начиная с ног, вверх по телу.

Врач Козлова проинформировала в интервью о причинах, объясняющих отеки ног. По словам медика, их появлению способствуют заболевания внутренних органов и суставов. Специалистка перечислила те, которые встречаются часто:
  • венозная недостаточность, обусловленная варикозом
  • тромбоз
  • болезни почек
  • болезни печени
  • патологии суставов.
Кардиолог добавила, что отеки, которые сохраняются несмотря на правильное питание и отдых, могут быть сигналом о серьезных и опасных заболеваниях. В частности, отеки ног могут сигнализировать о сердечной недостаточности и других болезнях сердца (в их числе острые и хронические заболевания миокарда, патологии клапанов и коронарных сосудов, нарушения сердечного ритма, болезни перикарда).

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«Отечность при сердечной недостаточности, как правило, начинает нарастать с нижних конечностей и распространяется вверх по телу», - уточнила Козлова, беседуя с RT.

Тем, у кого периодически возникают отеки, специалистка посоветовала обращаться к врачу, не занимаясь самолечением. Для профилактики отеков следует контролировать количество соли и сахара, носить удобную обувь, пить достаточно воды.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ольга Козлова
Ольга Козлова
Здоровье
кардиолог
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Теги : отеки ног, признаки болезней, Ольга Козлова
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