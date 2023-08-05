Врач Воробьев: 3 малоизвестных фактора, которые увеличивают риск рака молочной железы

153 Фото: https://unsplash.com/photos/ofWV2r94qCc
Врач Воробьев: 3 малоизвестных фактора, которые увеличивают риск рака молочной железы


В настоящее время нет лекарства от рака, но понимание факторов риска может помочь в профилактике или выявлении рака и начале лечения.


Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака. В то время как люди знакомы с маммографией – рентгеновским снимком ткани молочной железы – они могут не знать, что маммография также может определять плотность груди.

«Плотная грудь не является ненормальной, но грудь с более высокой плотностью имеет повышенный риск рака груди. Тесты плотности груди — это большой шаг вперед в исследованиях рака молочной железы и хороший вариант, если вы хотите лучше понять свой риск», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.


В настоящее время известно 12 генов, вызывающих рак молочной железы, а не только BRCA1 и BRCA2.

«Если у вас есть сильная семейная история рака, вы можете пройти генетический анализ крови, который проверит эти мутации».

Как правило, чем ближе родственница и чем моложе она была, когда у нее диагностировали рак груди, тем выше риск для других членов семьи.


Гены, увеличивающие риск рака молочной железы, не зависят от расовой принадлежности


Цифры тоже имеют значение: чем больше членов семьи болеют раком груди, тем выше риск. Выбор образа жизни также может повлиять на риск рака.


Ночные смены не увеличивают риск рака молочной железы


«Существуют убедительные доказательства того, что [корреляция] с увеличением массы тела, отсутствием физических упражнений и высоким потреблением алкоголя способствует увеличению риска рака молочной железы. Понимание всех этих факторов риска позволяет персонализировать прогнозирование и предотвращение рисков».

Три малоизвестных фактора риска рака молочной железы:
  • Плотность груди
  • Генетика
  • Факторы образа жизни


Ранее МедикФорум писал о вреде консервантов.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Риск рака груди зависит от плотности ее ткани
Трансплантация костного мозга в раннем возрасте повышает риск рака груди
Онколог Карасев назвал массовые заблуждения о раке молочной железы
Теги : советы врачей, риск рака груди, рак молочной железы
Диетолог Пономарева объяснила, почему нельзя пить смузи на завтрак
Гепатолог Южнова: эти 7 продуктов укрепляют вашу печень
Врач Воробьев: 3 малоизвестных фактора, которые увеличивают риск рака молочной железы