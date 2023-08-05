Врач Воробьев: 3 малоизвестных фактора, которые увеличивают риск рака молочной железы

«Плотная грудь не является ненормальной, но грудь с более высокой плотностью имеет повышенный риск рака груди. Тесты плотности груди — это большой шаг вперед в исследованиях рака молочной железы и хороший вариант, если вы хотите лучше понять свой риск», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Если у вас есть сильная семейная история рака, вы можете пройти генетический анализ крови, который проверит эти мутации».

«Существуют убедительные доказательства того, что [корреляция] с увеличением массы тела, отсутствием физических упражнений и высоким потреблением алкоголя способствует увеличению риска рака молочной железы. Понимание всех этих факторов риска позволяет персонализировать прогнозирование и предотвращение рисков».

Плотность груди

Генетика

Факторы образа жизни

Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака. В то время как люди знакомы с маммографией – рентгеновским снимком ткани молочной железы – они могут не знать, что маммография также может определять плотность груди.В настоящее время известно 12 генов, вызывающих рак молочной железы, а не только BRCA1 и BRCA2.Как правило, чем ближе родственница и чем моложе она была, когда у нее диагностировали рак груди, тем выше риск для других членов семьи.Цифры тоже имеют значение: чем больше членов семьи болеют раком груди, тем выше риск. Выбор образа жизни также может повлиять на риск рака.Ранее МедикФорум писал о вреде консервантов.

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