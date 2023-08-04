Нутрициолог Строков объяснил, насколько вредны консерванты

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Нутрициолог Строков объяснил, насколько вредны консерванты


В целом консерванты, используемые в пищевых продуктах, считаются безопасными. Прежде чем консервант можно будет использовать в пищевых продуктах, он должен пройти обширные тесты и исследования, чтобы подтвердить его безвредность.



Однако, как и во многих аспектах питания и здоровья, важна контекстуализация. 


"Количество часто имеет значение. Умеренное потребление продуктов, содержащих консерванты, обычно не вызывает беспокойства. Однако могут возникнуть трудности, когда человек потребляет чрезмерное количество продуктов с высокой степенью обработки, которые могут содержать более высокие уровни консервантов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


В таких случаях чрезмерное потребление консервантов потенциально может быть связано с риском для здоровья.

 

Потенциальные риски для здоровья от чрезмерного потребления продуктов, богатых консервантами


Чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием консервантов может представлять потенциальный риск для здоровья.

Некоторые люди могут быть чувствительны к определенным консервантам, и у них могут развиться аллергические реакции или непереносимость. Если это произойдет с вами, это может принять форму кожной сыпи, затрудненного дыхания, желудочно-кишечного расстройства или других симптомов.

"Продукты с высокой степенью переработки, которые часто содержат много консервантов, как правило, также содержат другие вредные для здоровья ингредиенты, такие как большое количество сахара, соли и насыщенных жиров. Чрезмерное потребление этих продуктов способствует формированию нездоровых привычек в еде".

Предполагается, что некоторые консерванты вызывают проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота, боль в животе или диарея, особенно при употреблении в больших количествах.

Хотя большинство консервантов считаются безопасными в разрешенных количествах, все еще ведутся споры о потенциальных долгосрочных последствиях чрезмерного потребления. 


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