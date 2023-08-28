Врач Романенко рассказала, как определить боль в спине из-за болезней мочеполовой системы

«Когда боль в пояснице связана с патологией суставов и позвоночника, человеку становится легче, если он перестает двигаться или занимать определенное положение тела. При заболевании мочеполовой системы он, наоборот, проявляет беспокойство, крутится, вертится, чтобы как-то отвлечься от неприятных ощущений», - объяснила врач-терапевт «Москве 24».

Возникающая в пояснице боль у взрослых людей (особенно после 60 лет) нередко бывает связана с нарушениями в костно-мышечной системе, сообщила в интервью терапевт Татьяна Романенко. В частности, появление болей в спине может объясняться радикулитом, поражением позвоночника, защемлением, повреждениями в тазобедренных суставахЕще одна часто встречающаяся причина боли в пояснице – это патологии мочеполовой системы. Такие патологии могут включать воспаление почек, мочекаменную болезнь и отхождение камней.Врач Романенко рассказала, как определить боль в спине, возникающую из-за болезней мочеполовой системы, или боль, связанную с суставными проблемами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать ощущение подергивания тела, возникающее при засыпании.

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