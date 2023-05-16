Врач Романенко: боли в ногах после 60 лет могут указывать на диабет и другие болезни

1 168 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/close-up-hands-massaging-legs_10582355.htm#query=foot%20pain&position=1&from_view=search&track=ais
боль в ногах

Терапевт Татьяна Романенко: боли в ногах у пожилых людей могут быть признаком многих заболеваний.

Врач-терапевт Романенко рассказала в интервью, что боли в ногах после 60 лет часто указывают на дегенеративные процессы в костях скелета или хрящах. По словам медика, в этом возрасте нередко развиваются остеопороз или остеопения.

«Кости становятся более мягкими, передавливаются нервные волокна, окончания. Это также провоцирует болевые ощущения в ногах», - пояснила специалист.

Также, добавила Романенко, болью в ногах после 60 лет может проявляться подагра, при которой в суставах откладываются кристаллы солей мочевой кислоты, вызывающие их раздражение и воспаление.

Еще одна причина – проблемы с позвоночником, появление межпозвонковых грыж.

Кроме того, боли в ногах после 60 лет могут указывать на диабет.

Врач Агапкин назвал причины судорог в ногах


«При сахарном диабете ноги постоянно болят, человек ощущает бегание мурашек, онемение, это все нейропатическая боль. Иногда это бывают выраженные болевые ощущения во время ночного сна», – поделилась Романенко с «Москвой 24».

Также провоцирующим фактором болей является дефицит витаминов группы В или микроэлементов, таких как железо или кальций.

Врач Романенко: трещины на пятках бывают признаком диабета и больной щитовидной железы


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие заболевания могут указывать головные боли.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
Читать MedikForum.ru в
Врач Романенко: онемением конечностей могут проявляться диабет и опухоли мозга
Ощущения в ногах указывают на повышенный сахар в крови и возможный диабет
Терапевт Романенко: заусенцы могут возникать при сахарном диабете
Теги : боли в ногах, причины боли, Татьяна Романенко