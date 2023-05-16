Врач Романенко: боли в ногах после 60 лет могут указывать на диабет и другие болезни

«Кости становятся более мягкими, передавливаются нервные волокна, окончания. Это также провоцирует болевые ощущения в ногах», - пояснила специалист.

«При сахарном диабете ноги постоянно болят, человек ощущает бегание мурашек, онемение, это все нейропатическая боль. Иногда это бывают выраженные болевые ощущения во время ночного сна», – поделилась Романенко с «Москвой 24».

Врач-терапевт Романенко рассказала в интервью, что боли в ногах после 60 лет часто указывают на дегенеративные процессы в костях скелета или хрящах. По словам медика, в этом возрасте нередко развиваются остеопороз или остеопения.Также, добавила Романенко, болью в ногах после 60 лет может проявляться подагра, при которой в суставах откладываются кристаллы солей мочевой кислоты, вызывающие их раздражение и воспаление.Еще одна причина – проблемы с позвоночником, появление межпозвонковых грыж.Кроме того, боли в ногах после 60 лет могут указывать на диабет.Также провоцирующим фактором болей является дефицит витаминов группы В или микроэлементов, таких как железо или кальций.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие заболевания могут указывать головные боли.

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