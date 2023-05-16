Врач Романенко: боли в ногах после 60 лет могут указывать на диабет и другие болезни
Терапевт Татьяна Романенко: боли в ногах у пожилых людей могут быть признаком многих заболеваний.
Врач-терапевт Романенко рассказала в интервью, что боли в ногах после 60 лет часто указывают на дегенеративные процессы в костях скелета или хрящах. По словам медика, в этом возрасте нередко развиваются остеопороз или остеопения.
«Кости становятся более мягкими, передавливаются нервные волокна, окончания. Это также провоцирует болевые ощущения в ногах», - пояснила специалист.
Также, добавила Романенко, болью в ногах после 60 лет может проявляться подагра, при которой в суставах откладываются кристаллы солей мочевой кислоты, вызывающие их раздражение и воспаление.
Еще одна причина – проблемы с позвоночником, появление межпозвонковых грыж.
Кроме того, боли в ногах после 60 лет могут указывать на диабет.
«При сахарном диабете ноги постоянно болят, человек ощущает бегание мурашек, онемение, это все нейропатическая боль. Иногда это бывают выраженные болевые ощущения во время ночного сна», – поделилась Романенко с «Москвой 24».
Также провоцирующим фактором болей является дефицит витаминов группы В или микроэлементов, таких как железо или кальций.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие заболевания могут указывать головные боли.
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Татьяна Романенко
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врач-терапевт
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