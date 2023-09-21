«Сидя за компьютером или наклоняя голову над телефоном, мы часто подвергаем шейный отдел позвоночника дополнительным нагрузкам, что также может вызвать перенапряжение и появление хруста», - пояснила медик в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам травматолога-ортопеда Ольги Левченко, зачастую такой хруст не говорит о чем-то серьезном и опасном. Тем не менее, игнорировать данное явление не стоит. Прежде всего, даже будучи безвредным, хруст в шее свидетельствует о перенапряжении ее структур.Что касается более серьезных случаев, иногда, заявила врач Левченко, хруст в шее при повороте головы бывает признаком патологии. Например, такой как грыжа межпозвоночного диска. Специалистка уточнила, что при грыже возникающий в шее хруст может сопровождаться дискомфортом, скованностью и болью в верхней части спины. Ощущая этот «букет» симптомов, нужно обязательно проконсультироваться с врачами. Тем более, что объяснять его появление может не только межпозвоночная грыжа.Кроме того, обследоваться нужно, если хруст в шее стал возникать все чаще и при очень большом диапазоне движений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему утром вскоре после пробуждения человека может одолевать усталость.

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