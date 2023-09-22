Флеболог Кудинова назвала отек одной ноги в числе признаков тромбоза

«Тромбоз – это прикрепление кровяного сгустка к стенке вены. Опасен он тем, что может оторваться, улететь в лёгкие, закрыть просвет артерии и пациент начинает испытывать дефицит кислорода», - сообщила медик в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».

Отек одной ноги.

Мышечные боли (как несильные, так и сильные), которые усиливаются в момент ходьбы или стояния.

Покраснение кожи (гиперемия), возникающие на участке с тромбом или же на лице или слизистых.

Тромбоз, при котором образуются кровяные сгустки (тромбы) является одной из патологий, часто обостряющихся осенью. Врач Елизавета Кудинова посоветовала россиянам знать, как может проявляться это потенциально опасное для жизни нарушение.Говоря о возможных симптомах тромба, флеболог Кудинова выделила три ключевых:Специалистка отметила, что если наблюдаются два симптома из трех, нужно оперативно обращаться за медпомощью.Для профилактики тромбоза флеболог порекомендовала отказаться от курения, пить достаточно чистой воды, поддерживать необходимый уровень физической активности, контролировать потребление сахара, жирной пищи и алкоголя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гипертоникам полезно употреблять в пищу черноплодную рябину

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