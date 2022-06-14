Почему образуются тромбы и как их предотвратить?

«Проблемы начинаются, когда тромбов образуется очень много. Противосвертывающая система тогда уже не в силах уследить за всеми и вовремя отрегулировать этот процесс», — отмечает эксперт.

«Ведь если головка тромба болтающаяся, не успевшая приклеиться к стенке вены, то она может улететь в легкие и вызвать смертельно опасное осложнение», — говорит доктор.

На самом деле, образование тромба — это защитная реакция организма. Если бы не способность тела к созданию тромбов, человек бы умирал от потери крови даже при малейшем порезе или травме.Благоприятной почвой для развития тромбофлебита являются воспалённые расширенные подкожные вены. Признаками повышенного риска тромбофлебита являются уплотнения и болезненные ощущения в венах, покраснение и повышение температуры.Отек в области вен, даже не ярко выраженный, — повод насторожиться. Ведь иногда тромбоз протекает бессимптомно. Это происходит чаще с венами, расположенными в нижней части голени или стопы.При риске тромбоза рисунок вен становится ярче, может появляться боль в икроножной мышце. При появлении перечисленных симптомов нужно обязательно показаться флебологу!Выявить тромб поможет УЗИ вен нижних конечностей, анализы крови (ОАК, коагулограмма).