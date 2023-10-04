«При избытке гормонов человек может ощущать прилив энергии, на какое-то время может повыситься работоспособность, но одновременно с этим и эмоциональность, раздражительность. Также могут случаться вспышки гнева», - перечислила врач в беседе с «Газетой.Ru».

Медик сообщила, что состояние щитовидной железы в значительной степени влияет на тонус и энергичность человека, а также на его психологическое состояние, настроение. Врач Катхурия назвала вспышки гнева среди признаков проблем с щитовидной железой. Специалистка пояснила, что проявления чрезмерной эмоциональности, раздражительности возможны при повышенной активности железы, гипертиреозе, узловых образованиях.Что еще может указывать на избыточное выделение гормонов щитовидной железы? Трудности с засыпанием и плохой сон, снижение веса при повышенном аппетите, учащенное сердцебиение, ощущение слишком сильного тепла, перегрева.Если щитовидка производит недостаточно гормонов и возникает гипотиреоз, психэмоциональные проблемы тоже возможны. Катхурия уточнила, что в этом случае человек становится подвержен депрессии, апатии, сонливости, утомляемости. Другими признаками могут быть отеки (особенно лицевые), постоянная зябкость, проблемы с кожей, увеличение веса в отсутствие переедания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рак поджелудочной железы можно спутать с межпозвоночной грыжей.

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