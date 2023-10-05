Популярные добавки не улучшают ваш сон - врач-невролог объясняет почему
Мы всегда надеемся, что найдется волшебная таблетка, которая поможет, но это не так, утверждает врач.
Обычно используемые снотворные на самом деле не улучшают ночной сон, а просто успокаивают — а это «две разные вещи». Сон можно оценивать по-разному. Первый, который, вероятно, знаком, заключается в рассмотрении собственного восприятия сна прошлой ночью.
Во-вторых, ученые могут изучать физиологию — то, как люди двигаются и дышат ночью, а также отслеживать электрические сигналы, связанные со сном, в мозгу. И, наконец, они могут отслеживать «циркадный ритм» химических веществ, выделяемых мозгом, которые помогают организму придерживаться своего ежедневного графика.
Все три показателя связаны с тем, качественно ли мы спим после того, как ложимся на подушку каждую ночь. Однако большинство излюбленных средств от бессонницы мало влияют на восприятие, физиологию или циркадный ритм.
Многие лекарства, в том числе безрецептурные, отпускаемые по рецепту лекарства от бессонницы и алкогольные ночные колпаки, являются всего лишь седативными средствами, которые расслабляют, но не позволяют человеку достичь качественного сна.
«Проблема в том, что это может вызвать у людей успокоительное и заставить их думать, что они спят. Но на самом деле это приводит к плохому, часто прерываемому сну», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Кроме того, предупредила врач-невролог, многие лекарства могут иметь «фактор похмелья»: на следующее утро пользователь чувствует себя еще более уставшим из-за длительного воздействия лекарств и восьмичасового плохого сна.
Еще одно популярное «лекарство» от бессонницы — мелатонин — гормон, который мозг использует, чтобы сообщить нам, когда наступает ночь, в соответствии с нашими циркадными ритмами.
При правильном использовании он может помочь сократить продолжительность смены часовых поясов после дальнего перелета.
Однако, по словам Алехиной, мелатонин бесполезен при бессоннице.
«Люди принимают его постоянно, потому что он продается без рецепта. Но если люди не путешествовали через несколько часовых поясов или не переходят с ночной смены на дневную работу, в их организме будет много естественного мелатонина, когда стемнеет и приближается время сна».
Вместо того, чтобы обращаться к лекарствам, есть другие способы борьбы с бессонницей, которые также могут привести к улучшению качества ночного сна.
«Если вы лежите в постели и прошло 30–50 минут, вам следует встать и заняться чем-нибудь. Читайте, слушайте музыку и используйте приложения для медитации. Но не смотрите на свой телефон или на экран ТВ».
Беруши и устройства с белым шумом также могут помочь уменьшить шум окружающей среды и другие потенциально отвлекающие раздражители. Кроме того, рекомендуется ужинать до 19:00, чтобы лучше регулировать уровень мелатонина в организме и поддерживать циркадный ритм.
Алехина также рекомендует рекомендует людям, страдающим от повторяющихся приступов бессонницы, пройти обследование на тревожность. Еще одно состояние, которое может повлиять на сон и на которое стоит пройти обследование — это апноэ во сне, при котором обструкция верхних дыхательных путей заставляет дыхание начинаться и останавливаться.
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