Популярные добавки не улучшают ваш сон - врач-невролог объясняет почему

«Проблема в том, что это может вызвать у людей успокоительное и заставить их думать, что они спят. Но на самом деле это приводит к плохому, часто прерываемому сну», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Люди принимают его постоянно, потому что он продается без рецепта. Но если люди не путешествовали через несколько часовых поясов или не переходят с ночной смены на дневную работу, в их организме будет много естественного мелатонина, когда стемнеет и приближается время сна».

«Если вы лежите в постели и прошло 30–50 минут, вам следует встать и заняться чем-нибудь. Читайте, слушайте музыку и используйте приложения для медитации. Но не смотрите на свой телефон или на экран ТВ».

Обычно используемые снотворные на самом деле не улучшают ночной сон, а просто успокаивают — а это «две разные вещи». Сон можно оценивать по-разному. Первый, который, вероятно, знаком, заключается в рассмотрении собственного восприятия сна прошлой ночью.Во-вторых, ученые могут изучать физиологию — то, как люди двигаются и дышат ночью, а также отслеживать электрические сигналы, связанные со сном, в мозгу. И, наконец, они могут отслеживать «циркадный ритм» химических веществ, выделяемых мозгом, которые помогают организму придерживаться своего ежедневного графика.Все три показателя связаны с тем, качественно ли мы спим после того, как ложимся на подушку каждую ночь. ОднакоМногие лекарства, в том числе безрецептурные, отпускаемые по рецепту лекарства от бессонницы и алкогольные ночные колпаки, являются всего лишь седативными средствами, которые расслабляют, но не позволяют человеку достичь качественного сна.Кроме того, предупредила врач-невролог, многие лекарства могут иметь «фактор похмелья»: на следующее утро пользователь чувствует себя еще более уставшим из-за длительного воздействия лекарств и восьмичасового плохого сна.Еще одно популярное— гормон, который мозг использует, чтобы сообщить нам, когда наступает ночь, в соответствии с нашими циркадными ритмами.При правильном использовании он может помочь сократить продолжительность смены часовых поясов после дальнего перелета.Однако, по словам Алехиной, мелатонин бесполезен при бессоннице.Вместо того, чтобы обращаться к лекарствам, есть другие способы борьбы с бессонницей, которые также могут привести к улучшению качества ночного сна.Беруши и устройства с белым шумом также могут помочь уменьшить шум окружающей среды и другие потенциально отвлекающие раздражители. Кроме того, рекомендуется ужинать до 19:00, чтобы лучше регулировать уровень мелатонина в организме и поддерживать циркадный ритм.Алехина также рекомендует рекомендует людям, страдающим от повторяющихся приступов бессонницы, пройти обследование на тревожность. Еще одно состояние, которое может повлиять на сон и на которое стоит пройти обследование — это апноэ во сне, при котором обструкция верхних дыхательных путей заставляет дыхание начинаться и останавливаться.Ранее МедикФорум писал о том, что шампиньоны помогают сдерживать процесс старения.

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