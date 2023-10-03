Врач Гинзбург: шампиньоны помогают сдерживать процесс старения

«Я рекомендую употреблять в пищу такие грибы, как шампиньоны и шиитаке. Последние исследования показали, что в них есть гликозиды которые обладают противовоспалительным свойством и могут сдерживать процессы старения», - поделился эксперт с «Вечерней Москвой».

Диетолог Гинзбург принял участие в беседе о том, почему полезно есть грибы. Он отметил, что грибы, вопреки популярному мнению, не содержат много белка, однако они обеспечивают организм крайне полезными для кишечной микрофлор пребиотиками, пищевыми волокнами.Также Михаил Гинзбург порекомендовал включить в рацион шампиньоны, добавив, что содержащиеся в них вещества помогают сдерживать процесс старения.В то же время Гинзбург назвал грибы неподходящим продуктом для употребления каждый день, так как они являются достаточно тяжелыми в переваривании. Для рациона пожилых людей не подходят соленые и маринованные грибы, а дети и беременные женщины не должны есть любые грибы. Кроме того, они категорически противопоказаны при панкреатите или гастрите.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление кефира и ряженки помогает не заболеть диабетом

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.