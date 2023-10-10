Невролог Зинчева: при инсульте возникает необычная для человека головная боль

«Некоторые пациенты описывают головную боль при инсульте так, будто их топором ударили по затылку или воткнули кинжал в голову. Боль при этом тупая или давящая. Она может усиливаться при смене положения тела, кашле и возникает внезапно», - поделилась врач-невролог с «Известиями».

«Одним из симптомов также является нарушение речи: она может быть невнятная. Можно увидеть асимметрию лица, сглаженность носогубной складки, слезо- и слюнотечение, нарушение глотания, икоту», - дополнила невролог.

Одним из распространенных симптомов инсульта является головная боль, отметила в интервью невролог Зинчева. При этом врач уточнила при инсульте возникает необычная для человека головная боль, она качественно отличается от тех болей напряжения, которые бывают свойственны всем.Зинчева добавила, что в обстоятельствах инсульта пострадавшие также бывают склонны к головокружению – у них возникают нарушения равновесия и координации движений, тошнота. Со стороны это может выглядеть так, словно человек перебрал с алкоголем.Кроме того, при инсульте часто возникает онемение, затрагивающее какую-либо часть тела: например, немеют руки или ноги, лицо. Еще одна характерная черта – слабость в конечностях (так, ноги могут ослабеть настолько сильно, что человек не может стоять). Нередко слабость, охватывающая человека во время инсульта, бывает односторонней, ощущается только в одной половине тела. Или только с одной стороны исчезает зрениеЗинчева обратила внимание на то, что при инсульте могут возникать психические нарушения в виде несвойственных людям проявлений неряшливости, агрессии, депрессии, апатии. Все перечисленные симптомы требуют обращения к врачам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пострадать от инсульта рискуют некоторые люди в условиях низкого атмосферного давления.

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