Невролог Зинчева: при инсульте возникает необычная для человека головная боль
Невролог Ольга Зинчева: головная боль при инсульте может возникнуть внезапно или усиливается при смене положения тела.
Одним из распространенных симптомов инсульта является головная боль, отметила в интервью невролог Зинчева. При этом врач уточнила при инсульте возникает необычная для человека головная боль, она качественно отличается от тех болей напряжения, которые бывают свойственны всем.
«Некоторые пациенты описывают головную боль при инсульте так, будто их топором ударили по затылку или воткнули кинжал в голову. Боль при этом тупая или давящая. Она может усиливаться при смене положения тела, кашле и возникает внезапно», - поделилась врач-невролог с «Известиями».
Зинчева добавила, что в обстоятельствах инсульта пострадавшие также бывают склонны к головокружению – у них возникают нарушения равновесия и координации движений, тошнота. Со стороны это может выглядеть так, словно человек перебрал с алкоголем.
Кроме того, при инсульте часто возникает онемение, затрагивающее какую-либо часть тела: например, немеют руки или ноги, лицо. Еще одна характерная черта – слабость в конечностях (так, ноги могут ослабеть настолько сильно, что человек не может стоять). Нередко слабость, охватывающая человека во время инсульта, бывает односторонней, ощущается только в одной половине тела. Или только с одной стороны исчезает зрение
«Одним из симптомов также является нарушение речи: она может быть невнятная. Можно увидеть асимметрию лица, сглаженность носогубной складки, слезо- и слюнотечение, нарушение глотания, икоту», - дополнила невролог.
Зинчева обратила внимание на то, что при инсульте могут возникать психические нарушения в виде несвойственных людям проявлений неряшливости, агрессии, депрессии, апатии. Все перечисленные симптомы требуют обращения к врачам.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пострадать от инсульта рискуют некоторые люди в условиях низкого атмосферного давления.
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Ольга Зинчева
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врач-невролог
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