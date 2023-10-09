Терапевт Лапа: низкое атмосферное давление повышает риск сосудистых катастроф

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плохое самочувствие

Терапевт Людмила Лапа: в условиях низкого атмосферного давления могут особенно плохо чувствовать себя гипертоники.

Терапевт Лапа сообщила, что перепады давления в атмосфере влияют на всех людей, однако при отсутствии проблем с сосудами такие колебания переносятся организмом без последствий для самочувствия. Когда же сосуды человека ослаблены и не слишком здоровы, погодные перепады могут стать серьезным испытанием на прочность.

В частности, констатировала Лапа, низкое атмосферное давление повышает риск сосудистых катастроф. Такому риску прежде всего подвержены те, кто уже сталкивался с серьезными сердечно-сосудистыми патологиями, или, например, гипертоники. Люди с проблемой высокого артериального давления могут ощутить в такую погоду его нежелательные скачки.

«Общий баланс давления у нас как у сосудов с внешним миром. Поэтому при низком атмосферном давлении внутреннее возрастает. В такие моменты повышается риск инфарктов и инсультов», - предупредила Лапа в комментарии для «Москва 24».

Врач заметила, что людям из группы риска следует внимательнее контролировать свое состояние в неблагоприятный погодный период, следовать рекомендациям лечащего специалиста. Также важно употреблять достаточно жидкости.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для поддержания сердечного здоровья важно употреблять в пищу достаточно продуктов с калием и магнием.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Людмила Лапа
Людмила Лапа
Здоровье
директор Центра иммунокоррекции, врач-терапевт
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Теги : атмосферное давление, инфаркты и инсульты, Людмила Лапа
Терапевт Лапа: низкое атмосферное давление повышает риск сосудистых катастроф
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