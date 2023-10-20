Именно столько раз в день следует писать - врач-уролог

Мочиться шесть-семь раз в день считается «нормальным»

«Лучший способ определить, достаточно ли вы гидратированы, — это посмотреть на цвет вашей мочи. Если ваша моча очень темная или имеет запах того, что вы только что съели или выпили, вам, вероятно, следует выпить больше воды», - говорит врач-уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум.

"Если вам приходится ходить в туалет значительно чаще или реже, это может быть сигналом вашего организма о том, что что-то идет не так".

Небольшие позывы к мочеиспусканию? Это может указывать на проблемы с почками

«Если вы хорошо пьете воду и вам не нужно часто ходить в туалет, вам следует обратиться к врачу», - советует Гасанов.

«Столько, сколько вы принимаете, вы должны также и выделять».

«Если вы сильно потеете, выделение мочи не обязательно соответствует потреблению жидкости».

Вам нужно чаще писать?

«Гиперактивный мочевой пузырь — это синдром, характеризующийся частым мочеиспусканием и никтурией — множественными мочеиспусканиями в течение ночи», - объясняет врач.

«Когда мочевой пузырь надувается, он посылает в мозг сигнал о том, что его необходимо опорожнить».

Конечно, тому, кто много пьет, автоматически приходится ходить вчаще , чем тому, кто пьет мало жидкости – по крайней мере, обычно так и есть.О том, как часто вам приходится мочиться, вы обычно даже не задумываетесь: если надо, то надо. Любой, кому приходится делать это очень часто или очень редко, может страдать от болезни.Не существует конкретной рекомендации относительно того, как часто следует ходить в туалет, которая была бы применима ко всем.Это потому, что не существует универсального указания на то, сколько воды вам следует выпивать каждый день. Конечно, существуют рекомендации, но конкретное количество варьируется от человека к человеку.Однако если моча очень прозрачная или светло-желтая, можно предположить, что жидкости достаточно.Однако когда дело доходит до частоты мочеиспускания, вы можете использовать нормальный диапазон: средний мочевой пузырь может вмещать от 0,3 до 0,5 литров при максимальной емкости.Если вы будете следовать приведенным выше советам по гидратации и пить достаточно воды, вы сможете писать в туалет примерно шесть-семь раз в течение 24 часов (или примерно каждые 2,5 часа). Это в пределах нормы.В некоторых случаях очень редкое мочеиспускание может быть признаком проблем с почками.Хорошим указанием в таких случаях является практическое правило:Исключением из правил являются случаи, когда вы частои теряете много жидкости с потом.Но слишком частые позывы к мочеиспусканию также могут быть предупреждающим сигналом. Если вам приходится часто ходить в туалет, возможно, вы пьете больше воды, чем нужно. В этом случае сначала следует попробовать пить немного меньше жидкости.Любой, кто уже последовал совету пить меньше (цвет мочи по-прежнему должен быть в светло-желтом диапазоне, как описано выше), но все равно постоянно должен ходить в туалет, может иметь гиперактивный мочевой пузырь.Другим симптомом может быть недержание мочи или просто ощущение, что вы не сможете вовремя дойти до туалета.Однако если у вас гиперактивный мочевой пузырь, этот орган посылает в мозг неверные сигналы. Это создает впечатление, что вам пора в туалет, хотя мочевой пузырь не полон.Хотя необходимость часто ходить в туалет также может быть признаком болезненной инфекции мочевыводящих путей, врач говорит, что гиперактивный мочевой пузырь обычно не вызывает симптомов, которые могут возникнуть при инфекции мочевыводящих путей.Помимо родов, частыми причинами гиперактивного мочевого пузыря являются неврологические проблемы, такие как инсульт, рассеянный склероз и болезнь Паркинсона, а также операции на мочевом пузыре. Но простое привыкание часто ходить в туалет также может стать спусковым крючком.Ранее МедикФорум писал о пользе вареных яиц.

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