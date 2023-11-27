Терапевт назвала ключевую ошибку, которая усугубляет заложенность носа во время простуды

«Они действуют, уменьшая отек кровеносных сосудов в носу, что помогает открыть дыхательные пути», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедиФорум.

«Большинство противозастойных средств следует использовать только от одного до четырех раз в день, но вам следует проверить информационную брошюру для пациента, прилагаемую к вашему лекарству, чтобы узнать, сколько и как часто его принимать».

«Противоотечные назальные спреи и капли следует использовать только в течение короткого времени, обычно менее семи дней. Если вы принимаете их дольше, у вас больше шансов получить побочные эффекты. Эта ошибка может усугубить вашу заложенность», - предупреждает Андреева.

«Противоотечные средства могут усиливать или ослаблять эффект некоторых других лекарств. Еще одна распространенная ошибка — когда люди ложатся, когда у вас кажется, что нос заложен. Лучше всего держаться прямо или приподнять голову. Это связано с тем, что «изменения в кровотоке приводят к притоку большего количества крови к носу, увеличивая отек. Это помогает увеличить дренаж и уменьшить заложенность носа».

"Лекарства от аллергии, содержащие антигистаминные препараты, могут помочь облегчить сопение и чихание, а также противоотечные средства при заложенности носа и повышении давления в носовых пазухах", - говорит врач-терапевт.

Заложенность носа обычно возникает в зимние месяцы, но обычно ее можно лечить дома с помощью таких средств, как противоотечные и антигистаминные средства, которые можно купить без рецепта. Но есть одна распространенная ошибка, которая может усугубить проблему.Противозастойные средства — это тип лекарств, которые могут обеспечить кратковременное облегчение при заложенном или заложенном носу.Лекарство помогает облегчить симптомы таких заболеваний, как простуда и грипп, сенная лихорадка и другие аллергические реакции, катар и синусит.Они могут быть очень эффективными и обычно начинают действовать в течение 30–60 минут. Но терапевт предупредила, что люди обычно используют его или дольше, чем рекомендовано.Другие возможные побочные эффекты включают чувство сонливости, раздражение слизистой оболочки носа, головные боли, чувство тошноты, сухость во рту, чувство беспокойства или возбуждения или сыпь, но эти симптомы, как правило, легкие и должны исчезнуть, как только вы прекратите прием. лекарство.Если вы уже принимаете лекарства, вам всегда следует спрашивать своего врача, прежде чем принимать противоотечные средства, потому что, как сказал врач:Она рекомендует использовать подушку-клин или сложить несколько подушек прямо под верхнюю часть туловища и голову.Заложенность носа обычно вызвана простудой, гриппом и инфекциями носовых пазух. Вы можете лечить заложенный нос дома, поддерживая влажность носовых ходов. В этом могут помочь длительный душ с теплым паром, увлажнители воздуха и обильное питье.Если причиной заложенности носа и давления в пазухах является аллергия, их контроль облегчит ваши симптомы. Аллергический ринит – это когда ваш нос раздражается чем-то, на что у вас аллергия, например, пыльцой, вызывая чихание и другие симптомы.Антигистаминные препараты блокируют действие вещества под названием гистамин в организме.Если вы принимаете антигистаминные препараты,Ранее МедикФорум писал о пользе тыквы.

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