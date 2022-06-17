Как избавиться от заложенности носа: ЛОР-врач назвал эффективные способы облегчить дыхание
Можно ускорить процесс очистки носового прохода легко с помощью лекарств или натуральных средств, но какие из них наиболее эффективны?
Заложенность носа часто безвредна, но она может оказать существенное влияние на вашу повседневную деятельность. Хотя существует несколько причин заложенности носа, в том числе аллергия и вирусы, такие как простуда и грипп, сам симптом можно лечить с помощью одних и тех же средств.
Оториноларинголог Георгий Абакумов специально для МедикФорум назвал лучшие решения, которые можно попробовать дома.
Добавьте влаги в воздух
Избавиться от заложенности носа можно, изменив домашнюю обстановку, а также приняв естественные лекарства, и добавление влаги в воздух — это только один из способов начать.
"Дыхание влажным воздухом помогает успокоить раздраженные ткани носа, уменьшая воспаление пазух и разжижая оставшуюся слизь".
Влажный воздух эффективно «осушает» носовой проход, тем самым облегчая заложенность и другие побочные эффекты, связанные с заложенностью носа.
Вдыхать пар
Независимо от того, склонны ли вы к сезонной аллергии или переболели простудой или гриппом, этот простой метод очистки носа мгновенно эффективен для снятия давления и заложенности носа.
"Тепло и влага, созданные путем помещения миски с кипяченой водой под лицо и пропаривания дыхательных путей, помогают успокоить слизистые оболочки носа и размягчить заблокированную слизь".
Используйте назальный спрей
Недостаток влаги может высушить слизистые оболочки в ноздрях, вызывая ощущение заложенности носа и дискомфорт. Использование солевого назального спрея, отпускаемого без рецепта, может облегчить эту сухость, добавляя влагу непосредственно в носовой ход.
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