Как избавиться от заложенности носа: ЛОР-врач назвал эффективные способы облегчить дыхание

Добавьте влаги в воздух

"Дыхание влажным воздухом помогает успокоить раздраженные ткани носа, уменьшая воспаление пазух и разжижая оставшуюся слизь".

Вдыхать пар

"Тепло и влага, созданные путем помещения миски с кипяченой водой под лицо и пропаривания дыхательных путей, помогают успокоить слизистые оболочки носа и размягчить заблокированную слизь".

Используйте назальный спрей