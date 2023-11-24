Тыква - настоящий суперпродукт против диабета и нарушения зрения

Чем полезны тыква?

Предотвратить возрастные проблемы со зрением

"Тыквы полны полезных антиоксидантов. Витамин С, витамин Е и бета-каротин в тыкве могут поддержать здоровье глаз и предотвратить дегенеративные повреждения у пожилых людей", - говорит врач общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.

Регулируйте кровяное давление

"Тыквы содержат пищевые волокна, калий и витамин С, которые поддерживают здоровье сердца", - говорит врач.

Предотвратить диабет

Снизить риск рака

"Результаты перекрестного исследования также показали, что бета-каротин замедляет развитие рака толстой кишки у населения Японии".

Обеспечение различными витаминами и минералами

12 г углеводов

2,7 г клетчатки

1,76 г белка

0,17 г жира

0 г холестерина

49 калорий (ккал).

Витамин А

Витамин В6

Витамин C

Витамин Е

Фолат

Медь

Железо

Магний

Марганец

Ниацин

Пантотеновая кислота

Фосфор

Калий

Рибофлавин

Тиамин.

"Клетчатка помогает замедлить скорость всасывания сахара в кровь, способствует регулярному стулу и выравнивает пищеварение".

Включение тыквы в сбалансированный рацион

"Соблюдайте сбалансированную диету и добавляйте в свой рацион больше тыквы, чтобы улучшить здоровье глаз".

Семена, листья и сок тыквы также полны питательных веществ.Тыква обладает удивительными преимуществами, в том числе является одним из самых известных источников бета-каротина, мощного антиоксиданта, который придает оранжевым овощам и фруктам яркий цвет. Ваше тело превращает поступивший в организм бета-каротин в витамин А.Результаты исследования показали, что высокие дозы витамина С, витамина Е и бета-каротина связаны со значительным снижением риска возрастной дегенерации желтого пятна (ВМД).Результаты исследования показали, что потребление достаточного количества калия может быть столь же важным, как и снижение уровня натрия, при лечении высокого кровяного давления (гипертонии), которое является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Потребление большего количества калия может также снизить риск других типов сердечно-сосудистых заболеваний.Если у вас диабет, включение тыквы в свой рацион может помочь контролировать ваше состояние и уровень сахара в крови.Результаты исследования 2019 года показывают, что комбинация двух растительных экстрактов, одним из которых был полисахарид тыквы, помогла снизить уровень сахара в крови у мышей.Результаты показывают, что соединения тыквы могут иметь некоторый потенциал для защиты от диабета 2 типа.Тыквы также богаты клетчаткой. Рекомендуемое потребление клетчатки для взрослых составляет от 25 до 38 г в день.Есть много способов добавить больше тыквы в свой рацион.Приготовление свежей тыквы в домашних условиях принесет наибольшую пользу для здоровья, но консервированная тыква также является отличным выбором, поскольку овощ сохраняет многие свои полезные свойства в процессе консервирования.Неразрезанную тыкву можно хранить в темном прохладном месте до двух месяцев.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромба в мозге.

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