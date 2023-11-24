Тыква - настоящий суперпродукт против диабета и нарушения зрения

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Тыква - настоящий суперпродукт против диабета и нарушения зрения


Тыква — это разновидность тыквы, которая может прийти на ум во время таких популярных праздников. Этот богатый питательными веществами овощ малокалориен, но полон витаминов и минералов.


Семена, листья и сок тыквы также полны питательных веществ.

Тыква обладает удивительными преимуществами, в том числе является одним из самых известных источников бета-каротина, мощного антиоксиданта, который придает оранжевым овощам и фруктам яркий цвет. Ваше тело превращает поступивший в организм бета-каротин в витамин А.

Чем полезны тыква?


Предотвратить возрастные проблемы со зрением


"Тыквы полны полезных антиоксидантов. Витамин С, витамин Е и бета-каротин в тыкве могут поддержать здоровье глаз и предотвратить дегенеративные повреждения у пожилых людей", - говорит врач общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.

Результаты исследования показали, что высокие дозы витамина С, витамина Е и бета-каротина связаны со значительным снижением риска возрастной дегенерации желтого пятна (ВМД).

Регулируйте кровяное давление


"Тыквы содержат пищевые волокна, калий и витамин С, которые поддерживают здоровье сердца", - говорит врач.

Результаты исследования показали, что потребление достаточного количества калия может быть столь же важным, как и снижение уровня натрия, при лечении высокого кровяного давления (гипертонии), которое является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Потребление большего количества калия может также снизить риск других типов сердечно-сосудистых заболеваний.

Предотвратить диабет


Если у вас диабет, включение тыквы в свой рацион может помочь контролировать ваше состояние и уровень сахара в крови.

Результаты исследования 2019 года показывают, что комбинация двух растительных экстрактов, одним из которых был полисахарид тыквы, помогла снизить уровень сахара в крови у мышей.

Результаты показывают, что соединения тыквы могут иметь некоторый потенциал для защиты от диабета 2 типа.

Снизить риск рака 


"Результаты перекрестного исследования также показали, что бета-каротин замедляет развитие рака толстой кишки у населения Японии".

Обеспечение различными витаминами и минералами


Одна чашка (245 граммов) вареной, вареной или сушеной тыквы, приготовленной без соли, содержит:
  • 12 г углеводов
  • 2,7 г клетчатки
  • 1,76 г белка
  • 0,17 г жира
  • 0 г холестерина
  • 49 калорий (ккал).
Тыква также содержит следующие необходимые витамины и минералы:
  • Витамин А
  • Витамин В6
  • Витамин C
  • Витамин Е
  • Фолат
  • Медь
  • Железо
  • Магний
  • Марганец
  • Ниацин
  • Пантотеновая кислота
  • Фосфор
  • Калий
  • Рибофлавин
  • Тиамин.
Тыквы также богаты клетчаткой. Рекомендуемое потребление клетчатки для взрослых составляет от 25 до 38 г в день.

"Клетчатка помогает замедлить скорость всасывания сахара в кровь, способствует регулярному стулу и выравнивает пищеварение".

Включение тыквы в сбалансированный рацион


Есть много способов добавить больше тыквы в свой рацион.

Приготовление свежей тыквы в домашних условиях принесет наибольшую пользу для здоровья, но консервированная тыква также является отличным выбором, поскольку овощ сохраняет многие свои полезные свойства в процессе консервирования.

Неразрезанную тыкву можно хранить в темном прохладном месте до двух месяцев.


"Соблюдайте сбалансированную диету и добавляйте в свой рацион больше тыквы, чтобы улучшить здоровье глаз".


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Тыква - настоящий суперпродукт против диабета и нарушения зрения