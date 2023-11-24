Тыква - настоящий суперпродукт против диабета и нарушения зрения
Тыква — это разновидность тыквы, которая может прийти на ум во время таких популярных праздников. Этот богатый питательными веществами овощ малокалориен, но полон витаминов и минералов.
Семена, листья и сок тыквы также полны питательных веществ.
Тыква обладает удивительными преимуществами, в том числе является одним из самых известных источников бета-каротина, мощного антиоксиданта, который придает оранжевым овощам и фруктам яркий цвет. Ваше тело превращает поступивший в организм бета-каротин в витамин А.
Чем полезны тыква?
Предотвратить возрастные проблемы со зрением
"Тыквы полны полезных антиоксидантов. Витамин С, витамин Е и бета-каротин в тыкве могут поддержать здоровье глаз и предотвратить дегенеративные повреждения у пожилых людей", - говорит врач общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.
Результаты исследования показали, что высокие дозы витамина С, витамина Е и бета-каротина связаны со значительным снижением риска возрастной дегенерации желтого пятна (ВМД).
Регулируйте кровяное давление
"Тыквы содержат пищевые волокна, калий и витамин С, которые поддерживают здоровье сердца", - говорит врач.
Результаты исследования показали, что потребление достаточного количества калия может быть столь же важным, как и снижение уровня натрия, при лечении высокого кровяного давления (гипертонии), которое является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Потребление большего количества калия может также снизить риск других типов сердечно-сосудистых заболеваний.
Предотвратить диабет
Если у вас диабет, включение тыквы в свой рацион может помочь контролировать ваше состояние и уровень сахара в крови.
Результаты исследования 2019 года показывают, что комбинация двух растительных экстрактов, одним из которых был полисахарид тыквы, помогла снизить уровень сахара в крови у мышей.
Результаты показывают, что соединения тыквы могут иметь некоторый потенциал для защиты от диабета 2 типа.
Снизить риск рака
"Результаты перекрестного исследования также показали, что бета-каротин замедляет развитие рака толстой кишки у населения Японии".
Обеспечение различными витаминами и минералами
Одна чашка (245 граммов) вареной, вареной или сушеной тыквы, приготовленной без соли, содержит:
- 12 г углеводов
- 2,7 г клетчатки
- 1,76 г белка
- 0,17 г жира
- 0 г холестерина
- 49 калорий (ккал).
- Витамин А
- Витамин В6
- Витамин C
- Витамин Е
- Фолат
- Медь
- Железо
- Магний
- Марганец
- Ниацин
- Пантотеновая кислота
- Фосфор
- Калий
- Рибофлавин
- Тиамин.
"Клетчатка помогает замедлить скорость всасывания сахара в кровь, способствует регулярному стулу и выравнивает пищеварение".
Включение тыквы в сбалансированный рацион
Есть много способов добавить больше тыквы в свой рацион.
Приготовление свежей тыквы в домашних условиях принесет наибольшую пользу для здоровья, но консервированная тыква также является отличным выбором, поскольку овощ сохраняет многие свои полезные свойства в процессе консервирования.
Неразрезанную тыкву можно хранить в темном прохладном месте до двух месяцев.
"Соблюдайте сбалансированную диету и добавляйте в свой рацион больше тыквы, чтобы улучшить здоровье глаз".
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