Врач Дорош: на выпадение волос сильнее всего влияют гормоны и генетика

«Около 90% всех случаев объясняются генетической предрасположенностью и гормональным влиянием», - поделилась Дорош с «Газетой.ру»

«Другие встречающиеся причины выпадения волос – тяжелые острые или хронически протекающие инфекции, травмы кожи головы, прием некоторых лекарств, дегенеративные процессы, экологические факторы», - предупредила эксперт.

Врач Дорош рассказали в интервью, что проблема потери слишком большого количества волос часто бывает связана с увеличением уровня андрогенов. При их большом количестве начинают ослабевать волосяные фолликулы, и результатом такого ослабления становится поредение шевелюры. Обычно облысением затрагиваются лобная и теменная зоны, но также возможна потеря волос на всей поверхности головы.Медик добавила, что также на выпадение волос могут влиять стрессы. В стрессовых состояниях возникают спазмы мелких сосудов, нарушающие кровоснабжение кожи головы и волосяных луковиц. Состояние и рост волос в связи с этим могут ощутимо ухудшаться.Кроме того волосы портятся, истончаются и редеют из-за дефицитов белка, витаминов и микроэлементов.Специалистка посоветовала обследоваться в тех случаях, когда возникает выпадение волос. Иногда оно оказывается маркером внутренних нарушений, проблем с щитовидной железой. Правильнее всего будет определиться с первопричиной.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может произойти внезапный отрыв тромба.

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