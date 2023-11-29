Врач Дорош: на выпадение волос сильнее всего влияют гормоны и генетика

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облысение

По словам врача Эльвиры Дорош, гены и гормоны ответственны за подавляющее большинство случаев выпадения волос за рамками нормы.

Врач Дорош рассказали в интервью, что проблема потери слишком большого количества волос часто бывает связана с увеличением уровня андрогенов. При их большом количестве начинают ослабевать волосяные фолликулы, и результатом такого ослабления становится поредение шевелюры. Обычно облысением затрагиваются лобная и теменная зоны, но также возможна потеря волос на всей поверхности головы.

«Около 90% всех случаев объясняются генетической предрасположенностью и гормональным влиянием», - поделилась Дорош с «Газетой.ру».

Медик добавила, что также на выпадение волос могут влиять стрессы. В стрессовых состояниях возникают спазмы мелких сосудов, нарушающие кровоснабжение кожи головы и волосяных луковиц. Состояние и рост волос в связи с этим могут ощутимо ухудшаться.

Кроме того волосы портятся, истончаются и редеют из-за дефицитов белка, витаминов и микроэлементов.

«Другие встречающиеся причины выпадения волос – тяжелые острые или хронически протекающие инфекции, травмы кожи головы, прием некоторых лекарств, дегенеративные процессы, экологические факторы», - предупредила эксперт.

Специалистка посоветовала обследоваться в тех случаях, когда возникает выпадение волос. Иногда оно оказывается маркером внутренних нарушений, проблем с щитовидной железой. Правильнее всего будет определиться с первопричиной.

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Эльвира Дорош
Эльвира Дорош
Здоровье
врач-косметолог, трихолог
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