Проблема сильного выпадения волос: причиной может быть поедаемый сахар

«Было показано, что потребление продуктов с высокой степенью переработки, богатых простыми сахарами, является одним из косвенных факторов, вызывающих чрезмерное выпадение волос», - говорится в отчете специалистов.

Выпадение волос является вполне нормальным для здорового организма процессом – но только при условии, что за день выпадает от 50 до 100 волосков. Потеря волос становится проблемой, когда их масса, облетающая с головы, явно увеличивается – волосы остаются не только на расческе, но на одежде, на постельном белье, в руках. Причины подобной потери волос бывают разные, в том числе ученые отмечают, что на состояние шевелюры могут влиять пищевые привычки.Согласно исследованию, которое было опубликовано Национальной медицинской библиотекой, на густоту и силу волос могут воздействовать употребляемые человеком углеводы.Говоря о том, что причиной сильного выпадения волос может быть поедаемый сахар, исследователи пояснют: рацион, насыщенный простыми сахарами, стимулирует секрецию кожного сала сальными железами. В результате ухудшается кровообращение кожи головы – крови становится труднее достигать волосяных фолликулов, которые перестают получать достаточно питательных веществ.В свою очередь, некоторые люди из-за избыточного потребления сахара испытывают воспаление кожи головы, которое также ухудшает состояние и функционирование волосяных фолликулов. Как следствие, рост волос замедляется, они становятся менее плотными и эластичными, более ломкими, не жизнестойкими.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут возникать у рьяных любителей кофе.