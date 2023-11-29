«Длительная поездка, длительное вынужденное неудобное положение, может быть, какая-то острая вирусная инфекция», - перечислил их врач в комментарии Pravda.Ru

Врач Дробязго рассказал, какие факторы могут вызвать внезапный отрыв тромба. Медик отметил, что зачастую это происходит, когда организм подвергается влиянию сразу нескольких разных факторов.Дробязго добавил, что уязвимость организма в тех или иных условиях может обуславливаться наследственной предрасположенностью. Люди, страдающие от тромбозов, отрывов тромбов и тромбоэмболий, зачастую бывают подвержены сосудистым проблемам в силу наследственности. Если в семье были случаи связанных с тромбами патологий, то можно сдать анализ крови и выяснить, имеется ли такая же склонность к сгущению крови и тромбозу.Отрыв тромба является опасным осложнением тромбоза. В его случае сформировавшийся сгусток крови отсоединяется от места своего крепления в полости сосуда. Если такой сгусток попадает в кровоток, он может быть занесен в артерии стратегически важных органов – сердца, мозга, легких. При возникающей закупорке человек подвергается риску очень опасных состояний.Специалист подчеркнул: имеющийся тромбоз важно своевременно выявлять и лечить.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что высокий уровень белка липопротеина в крови говорит о подверженности человека инфаркту и инсульту.

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