Врач Дробязго рассказал, какие факторы могут вызвать внезапный отрыв тромба
Врач Сергей Дробязго: внезапный отрыв тромба может произойти у человека, подхватившего острую вирусную инфекцию.
Врач Дробязго рассказал, какие факторы могут вызвать внезапный отрыв тромба. Медик отметил, что зачастую это происходит, когда организм подвергается влиянию сразу нескольких разных факторов.
«Длительная поездка, длительное вынужденное неудобное положение, может быть, какая-то острая вирусная инфекция», - перечислил их врач в комментарии Pravda.Ru.
Дробязго добавил, что уязвимость организма в тех или иных условиях может обуславливаться наследственной предрасположенностью. Люди, страдающие от тромбозов, отрывов тромбов и тромбоэмболий, зачастую бывают подвержены сосудистым проблемам в силу наследственности. Если в семье были случаи связанных с тромбами патологий, то можно сдать анализ крови и выяснить, имеется ли такая же склонность к сгущению крови и тромбозу.
Отрыв тромба является опасным осложнением тромбоза. В его случае сформировавшийся сгусток крови отсоединяется от места своего крепления в полости сосуда. Если такой сгусток попадает в кровоток, он может быть занесен в артерии стратегически важных органов – сердца, мозга, легких. При возникающей закупорке человек подвергается риску очень опасных состояний.
Специалист подчеркнул: имеющийся тромбоз важно своевременно выявлять и лечить.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что высокий уровень белка липопротеина в крови говорит о подверженности человека инфаркту и инсульту.
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Сергей Дробязго
Здоровье
сердечно-сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук
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