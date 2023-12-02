Врач Умнов: шампанское при смешивании с другим алкоголем вредит внутренним органам
Врач Александр Умнов посоветовал не употреблять шампанское смешанным с другими алкогольными напитками.
Врач Умнов предупредил: нельзя допускать за новогодним столом смешивания шампанского с другим алкоголем.
«Шампанское, без которого не проходит ни одно новогоднее застолье, ни в коем случае нельзя смешивать с другим алкоголем», - поделился Умнов с «360».
Умнов добавил, что шампанское при смешивании с другим алкоголем вредит внутренним органам.
«Можно ли смешивать шампанское с другим алкоголем? Если хотите потерять часть клеток сердца, печени, поджелудочной железы, – вперед», - отметил эксперт.
Медик пояснил, что прием игристых вин с прочими алкогольными напитками ведет к значительному увеличению концентрации в крови этилового спирта. В результате ткани органов начинают страдать от интоксикации, провоцирующей воспаление в виде ответной реакции организма.
Как шампанское может вредить организму? Терапевт Александра Белова сообщила «МедикФорум», что газированные напитки, к которым относится шампанское, могут незаметно привести к сильному опьянению. Их газация способствует тому, что спирт быстрее всасывается в кровь человека. Особенно вредно пить шампанское натощак – это не только сильно пьянит, но и повышает кислотность желудка, вызывает его сильное раздражение.
Кроме того его употребление повышает уровень сахара в крови и может излишне нагружать поджелудочную железу, может вести к появлению лишних килограммов.
«Не стоит считать шампанское низкокалорийным. Энергетически насыщенный спирт – вот основа шампанского, а во многих (например, в полусладком шампанском) содержится еще и сахар», - предупредила медик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что алкоголь может оказаться источником канцерогенов в праздничные дни.
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Александр Умнов
Здоровье
преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медфакультета Государственного университета просвещения
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