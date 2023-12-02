Врач Умнов: шампанское при смешивании с другим алкоголем вредит внутренним органам

«Шампанское, без которого не проходит ни одно новогоднее застолье, ни в коем случае нельзя смешивать с другим алкоголем», - поделился Умнов с «360»

«Можно ли смешивать шампанское с другим алкоголем? Если хотите потерять часть клеток сердца, печени, поджелудочной железы, – вперед», - отметил эксперт.

«Не стоит считать шампанское низкокалорийным. Энергетически насыщенный спирт – вот основа шампанского, а во многих (например, в полусладком шампанском) содержится еще и сахар», - предупредила медик.

Врач Умнов предупредил: нельзя допускать за новогодним столом смешивания шампанского с другим алкоголем.Умнов добавил, что шампанское при смешивании с другим алкоголем вредит внутренним органам.Медик пояснил, что прием игристых вин с прочими алкогольными напитками ведет к значительному увеличению концентрации в крови этилового спирта. В результате ткани органов начинают страдать от интоксикации, провоцирующей воспаление в виде ответной реакции организма.Терапевт Александра Белова сообщила «МедикФорум», что газированные напитки, к которым относится шампанское, могут незаметно привести к сильному опьянению. Их газация способствует тому, что спирт быстрее всасывается в кровь человека. Особенно вредно пить шампанское натощак – это не только сильно пьянит, но и повышает кислотность желудка, вызывает его сильное раздражение.Кроме того его употребление повышает уровень сахара в крови и может излишне нагружать поджелудочную железу, может вести к появлению лишних килограммов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что алкоголь может оказаться источником канцерогенов в праздничные дни.

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