Онколог Астраханцев назвал алкоголь и колбасные нарезки источником канцерогенов в праздники

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колбасная нарезка

Онколог Максим Астраханцев заявил, что некоторые продукты, употребляемые за столом в праздники, могут влиять на развитие злокачественных заболеваний.

Онколог Астраханцев назвал алкоголь и колбасные нарезки источником канцерогенов в праздники.

«Алкоголь – главный «праздничный» канцероген», - заявил медик в беседе с РИАМО.

Специалист посоветовал в грядущие новогодние праздники ограничится за столом символическим бокалом спиртного. Онколог Астраханцев констатировал, что бесконтрольный прием алкоголя является канцерогенным фактором: злоупотребление им ассоциируется с подверженностью раку горла, раку пищевода, раку печени, раку молочной железы.

Кроме того, источником канцерогенов в праздники онколог считает колбасные нарезки или нарезки из готового переработанного мяса. По словам медика, в такой продукции содержатся искусственные компоненты в виде консервантов и вкусовых добавок, употребление которых серьезно повышает риск колоректального рака (рака толстой и прямой кишки).

«Чтобы снизить риск рака, рекомендуется заменить колбасы и нарезки на натуральное мясо, которое не прошло технологическую обработку», - поделился онколог Максим Астраханцев.

Помимо этого, он рекомендовал воздерживаться от употребления шпрот и сладостей промышленного производства. Такие продукты тоже могут быть источником нежелательных добавок, действующих на организм как канцерогены.

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Максим Астраханцев
Максим Астраханцев
ЗОЖ
онколог-химиотерапевт
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Теги : Новый год, канцерогены, Максим Астраханцев