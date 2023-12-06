Биолог Созыкин: употребление алкоголя в бане может спровоцировать инфаркт

«Алкоголь употреблять в процессе парения категорически противопоказано: это дополнительная нагрузка на сердце. Перепад температур вызовет резкий спазм коронарных артерий, кровоснабжающих миокард, и может спровоцировать инфаркт», - уточнил Созыкин.

«На поверхности чужого веника остаются микроорганизмы и инфицированные ими частички грязи, токсины с поверхности кожи другого человека, способные вызвать кожные и аллергические заболевания», - предостерег специалист.

Биолог Созыкин предупредил в разговоре с «Известиями» , что употребление алкоголя в бане может спровоцировать инфаркт. Его прием способен привести к сосудистому спазму, а необходимость расщеплять алкоголь в такой обстановке серьезно повышает нагрузку на организм.Биолог добавил, что для сердца человека, решившего попариться в бане, потенциально опасными являются все действия, способствующие тому, что организм начинает ощущать перепад температур. Особенно это вредно для тех, у кого имеются хронические заболевания, включая диабет и патологии эндокринной, мочевыделительной, сердечно-сосудистой системы, суставные проблемы.Помимо алкоголя, угрозу для организма и здоровья в бане представляют чужие веники. Созыкин отметил, что банный веник должен быть личным, использоваться сугубо индивидуально.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что детское шампанское может оказаться ядом для некоторых людей.

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