Биолог Созыкин рассказал, что будет при частом употребления энергетиков, врач Пономарева подтвердила опасность





«Регулярное потребление энергетиков может вызвать не только патологическую зависимость, но и потерю здоровья и даже смерть», — предупреждает клеточный биолог Созыкин.

Что входит в состав энергетиков

«Сейчас энергетики позиционируются рекламой как напитки для повседневного потребления. Их делают на основе газированной воды для быстрого всасывания в желудке. А основными компонентами таких напитков являются вещества, резко стимулирующие сердечно-сосудистую и нервную системы: сахар (простые высококалорийные углеводы) и кофеин в высоких дозах. Также современные виды энергетиков содержат таурин в дозах, превышающих суточную, витамины группы В (полезны при пищеварении), синтетические красители и ароматизаторы».

"Энергетические напитки полны сахара, натрия и кофеина – часто в два раза больше, чем в кофе, и в восемь раз больше, чем в газированных напитках. Это вредный напиток для любого человека, особенно для растущего молодого организма".

Побочные эффекты слишком большого количества кофеина

Учащение пульса

Повышенное артериальное давление

Учащенное сердцебиение

Бессонница

Обезвоживание

Тревожность

Опасность смешивания алкоголем

"Исследование, проведенное в 2015 году Университетом Торонто, показало, что алкогольные энергетические напитки связаны с повреждением мозга у подростков".

Запрета на федеральном уровне нет, однако в некоторых регионах России их запрещено продавать лицам не достигшим 18 лет.Последствия частого применения высоких доз энергетиков могут привести к диареи и рвоте, обострение язв и еще ряда заболеваний, предупреждает Созыкин.Врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум дала комментарий о вреде энергетиков.Кофеин по своему воздействию на мозг схож с наркотическими веществами, поэтому не рекомендуется детям и подросткам. Более того, эти напитки особенно опасны в сочетании с алкоголем, что и делают многие подростки, говорит Пономарева.Если вы пытались избавиться от привычки употреблять кофеин, то знаете, что употребление слишком большого количества кофеина имеет множество негативных побочных эффектов.Отказ от кофеина связан с головной болью, выраженной усталостью, беспокойством, тремором и раздражительностью.Сочетание энергетических напитков с высоким содержанием кофеина и алкоголя может создать у подростков ощущение, что они не так пьяны, как есть на самом деле.Исследователи обнаружили, что подростки, сообщившие о черепно-мозговой травме в течение прошлого года, как минимум в два раза чаще употребляли энергетические напитки, смешанные с алкоголем, чем подростки, сообщившие о черепно-мозговой травме более года назад.Ранее МедикФорум писал о том, как определить риск инфаркта по мочке уха.

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