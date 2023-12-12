Профессор Шарапова: мужчины живут меньше женщин из-за склонности к висцеральному ожирению

«Средняя продолжительность жизни мужчин значительно меньше, чем у женщин… во всем мире женщины живут дольше мужчин».

«Женский организм, благодаря более высокому уровню гормона эстрогена, накапливает больше жира под кожей, тогда как у мужчин больше жира запасается вокруг органов, превращаясь в висцеральный жир».

Профессор Шарапова констатировала в беседе с «Лентой.ру», что женщины живут дольше мужчин, и эта тенденция наблюдается повсеместноВрач назвала одну из причин такого перекоса: мужчины живут меньше женщин из-за склонности к висцеральному ожирению. При таком типе накопления жира в теле значительно повышается риск сердечнососудистых заболеваний. Для мужчин они становятся реальностью уже после 40-45 лет. Подверженность им во многом влияет на мужские преждевременные инфаркты.Висцеральный жир – это разновидность жира, присутствующего не под кожей, а глубоко внутри, между органами, расположенными в брюшной полости. Висцеральный жир способен производить гормоноподобные вещества, и при его накоплении возникает их избыток, который провоцирует хроническое воспаление. При воспалении развиваются нарушения, ведущие к повышению уровня сахара, атеросклерозу и проблемам с сосудами.Шарапова пояснила , что разницу в жироотложении у мужчин и женщин обуславливают гормоны.Медик обратила внимание на то, что продолжительность жизни у мужчин помогает продлить диспансеризация, профилактические проверки уровня холестерина, кровяного давления и сердцебиения в среднем возрасте. Кроме того, мужчинам для этого следует отказаться от пагубных привычек – курения, злоупотребления алкоголем, малоподвижности и нездоровых перекусов.Согласно исследованиям, появление седины или лысины у молодых мужчин (до 40 лет) это может быть предвестником сердечнососудистых заболеваний. У таких мужчин с возрастом чаще диагностируют сердечную недостаточность и ИБС (ишемическую болезнь сердца), с которой тесно связан риски инфарктов и инсультов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на развитие атеросклероза влияет употребление углеводов

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