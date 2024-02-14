Онколог Абсалямов: изжога и другие признаки диспепсии могут предупреждать о раке желудка

«Существуют «красные флаги» – симптомы, которые должны стать причиной похода к врачу. Поводом для обращения к гастроэнтерологу должно стать появление любых симптомов диспепсии», - пояснил специалист.

Трудности с глотанием;

Тошнота, рвота;

Частая отрыжка;

Боли в животе;

Изжога;

Урчание в животе;

Вздутие.

Онколог Абсалямов отметил в интервью « Вечерней Москве », что раку желудка свойственно «тихое» развитие. Местом возникновения опухоли становится участок, недоступный для осмотра или пальпации, – там она растет без каких-то болезненных проявлений, пока не достигнет своей поздней стадии. Абсалямов добавил, что узнать этот вид рака по симптомам проблематично, но предупреждать о раке желудка могут изжога и другие признаки диспепсии (несварение). Если обращать на них внимание и обследоваться после их появления, то в случае заболевания можно своевременно выявить образование.Признаки диспепсии:На более позднем этапе заболевания негативные симптомы могут проявляться отчетливее. Например, становится заметной потеря веса, появляются стойкие боли, сильная слабость, уплотнения в мягких тканях.Онколог обратил внимание на то, что людям, замечающим у себя симптомы несварения, следует тестироваться на наличие хеликобактер пилори. Эта бактерия, инфицирующая слизистую желудка, является одним из его главных канцерогенов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие популярные способы профилактики рака являются в реальности бесполезными

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