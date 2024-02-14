Онколог Абсалямов: изжога и другие признаки диспепсии могут предупреждать о раке желудка
Врач-онколог Руслан Абсалямов: рак желудка может проявляться признаками диспепсии.
Онколог Абсалямов отметил в интервью «Вечерней Москве», что раку желудка свойственно «тихое» развитие. Местом возникновения опухоли становится участок, недоступный для осмотра или пальпации, – там она растет без каких-то болезненных проявлений, пока не достигнет своей поздней стадии. Абсалямов добавил, что узнать этот вид рака по симптомам проблематично, но предупреждать о раке желудка могут изжога и другие признаки диспепсии (несварение). Если обращать на них внимание и обследоваться после их появления, то в случае заболевания можно своевременно выявить образование.
«Существуют «красные флаги» – симптомы, которые должны стать причиной похода к врачу. Поводом для обращения к гастроэнтерологу должно стать появление любых симптомов диспепсии», - пояснил специалист.
Признаки диспепсии:
- Трудности с глотанием;
- Тошнота, рвота;
- Частая отрыжка;
- Боли в животе;
- Изжога;
- Урчание в животе;
- Вздутие.
Онколог обратил внимание на то, что людям, замечающим у себя симптомы несварения, следует тестироваться на наличие хеликобактер пилори. Эта бактерия, инфицирующая слизистую желудка, является одним из его главных канцерогенов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие популярные способы профилактики рака являются в реальности бесполезными.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Руслан Абсалямов
Здоровье
врач-онколог, химиотерапевт, хирург
Оставить комментарий