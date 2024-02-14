Онколог Абсалямов: изжога и другие признаки диспепсии могут предупреждать о раке желудка

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боль в животе

Врач-онколог Руслан Абсалямов: рак желудка может проявляться признаками диспепсии.

Онколог Абсалямов отметил в интервью «Вечерней Москве», что раку желудка свойственно «тихое» развитие. Местом возникновения опухоли становится участок, недоступный для осмотра или пальпации, – там она растет без каких-то болезненных проявлений, пока не достигнет своей поздней стадии. Абсалямов добавил, что узнать этот вид рака по симптомам проблематично, но предупреждать о раке желудка могут изжога и другие признаки диспепсии (несварение). Если обращать на них внимание и обследоваться после их появления, то в случае заболевания можно своевременно выявить образование.

«Существуют «красные флаги» – симптомы, которые должны стать причиной похода к врачу. Поводом для обращения к гастроэнтерологу должно стать появление любых симптомов диспепсии», - пояснил специалист.

Признаки диспепсии:
  • Трудности с глотанием;
  • Тошнота, рвота;
  • Частая отрыжка;
  • Боли в животе;
  • Изжога;
  • Урчание в животе;
  • Вздутие.
На более позднем этапе заболевания негативные симптомы могут проявляться отчетливее. Например, становится заметной потеря веса, появляются стойкие боли, сильная слабость, уплотнения в мягких тканях.

Онколог обратил внимание на то, что людям, замечающим у  себя симптомы несварения, следует тестироваться на наличие хеликобактер пилори. Эта бактерия, инфицирующая слизистую желудка, является одним из его главных канцерогенов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие популярные способы профилактики рака являются в реальности бесполезными.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Руслан Абсалямов
Руслан Абсалямов
Здоровье
врач-онколог, химиотерапевт, хирург
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