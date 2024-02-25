Эндокринолог Янг назвала симптомы такой проблемы с кишечником как СИБР
Эндокринолог Екатерина Янг: СИБР или синдром избыточного бактериального роста является распространенным нарушением в состоянии кишечника.
Эндокринолог Янг сообщила в Telegram:
«При СИБР происходит нарушение процессов детоксикации в кишечнике, развивается хроническое воспаление».
Специалист предупредила, что многие люди с этой проблемой не получают нужной терапии, хотя последствиями СИБР могут быть разного рода патологии. В частности, этот синдром провоцирует кожные заболевания. Кроме того, он ухудшает процессы всасывания витаминов, жиров, других питательных веществ, тем самым способствуя развитию их дефицитов, возникновению анемии.
Эндокринолог Янг назвала симптомы этой проблемы с кишечником.
«Люди с СИБР жалуются на вздутие живота, а также на другие симптомы, связанные с тем, что патогены выделяют газы. Помимо непосредственно повышенного газообразования человек отмечает отрыжку, горечь во рту. Некоторые жалуются на неприятный запах изо рта, проблемы со стулом».
Екатерина Янг обратила внимание на то, что опасный кишечный синдром развивается под влиянием нездорового образа жизни. Данной патологии подвержены люди, которые часто испытывают стресс, поздно ложатся спать, злоупотребляют сладким.
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Екатерина Янг (Катя Янг)
Здоровье
врач-эндокринолог
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