Эндокринолог Янг назвала симптомы такой проблемы с кишечником как СИБР

«При СИБР происходит нарушение процессов детоксикации в кишечнике, развивается хроническое воспаление».

«Люди с СИБР жалуются на вздутие живота, а также на другие симптомы, связанные с тем, что патогены выделяют газы. Помимо непосредственно повышенного газообразования человек отмечает отрыжку, горечь во рту. Некоторые жалуются на неприятный запах изо рта, проблемы со стулом».

Эндокринолог Янг сообщила в Telegram:Специалист предупредила, что многие люди с этой проблемой не получают нужной терапии, хотя последствиями СИБР могут быть разного рода патологии. В частности, этот синдром провоцирует кожные заболевания. Кроме того, он ухудшает процессы всасывания витаминов, жиров, других питательных веществ, тем самым способствуя развитию их дефицитов, возникновению анемии.Эндокринолог Янг назвала симптомы этой проблемы с кишечником.Екатерина Янг обратила внимание на то, что опасный кишечный синдром развивается под влиянием нездорового образа жизни. Данной патологии подвержены люди, которые часто испытывают стресс, поздно ложатся спать, злоупотребляют сладким.Ранее портал MedikForum.ru писал о заболеваниях, которым подвержены мужчины.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.