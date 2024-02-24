Врач Уланкина: подверженность мужчин атеросклерозу грозит им инфарктом и инсультом

«У мужчин атеросклероз встречается в несколько раз чаще, чем у женщин», - поделилась она.

«Есть еще одна особенность: в крови мужчин содержится больше гемоглобина, но сосуды у женщин более эластичные благодаря половым гормонам эстрогенам, и риск развития атеросклероза у них ниже», - добавила медик.

«В группе риска по развитию тромбозов мужчины старше 40 лет, особенно те, кто ведет малоподвижный образ жизни, курит, употребляет спиртные напитки и регулярно переедает», - предупредила Уланкина.

Врач Уланкина сообщила в беседе с « Известиями » о подверженности мужчин атеросклерозу и в связи с этим инфарктам и инсультам.Врач объяснила, что мужское сердце более крупное в сравнении с женским, при этом его сердечный ритм осуществляется медленнее. Сердце в таких обстоятельствах вынуждено перекачивать кровь с более интенсивным напором, что делает мужчин подверженными гипертонии.Ольга Уланкина напомнила, что атеросклероз, который не лечится, грозит возникновением опасных последствий (в том числе в виде инсульта или инфаркта). При его развитии сосуды начинают заполняться холестериновыми бляшками, и в них нарушается кровообращение. В результате органы, которые они должны обеспечивать нормальным кровотоком, не получают нужного количества крови, кислорода и питательных веществ.Также мужчины чаще женщин страдают от тромбоза.Врач отметила, что при появлении тромбов изначально возникают неспецифичные симптомы: например усталость или тяжесть в ногах.Помимо того, мужчины чаще женщин заболевают сахарным диабетом в возрасте после 45 лет. Это заболевание в свою очередь повышает для них риск атеросклероза, инфарктов и инсультов, энцефалопатии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях похмелье требует обращения к врачам

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