Врач Уланкина: подверженность мужчин атеросклерозу грозит им инфарктом и инсультом

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плохое самочувствие у мужчины

Врач Ольга Уланкина: мужчины заболевают атеросклерозом чаще женщин.

Врач Уланкина сообщила в беседе с «Известиями» о подверженности мужчин атеросклерозу и в связи с этим инфарктам и инсультам.

«У мужчин атеросклероз встречается в несколько раз чаще, чем у женщин», - поделилась она.

Врач объяснила, что мужское сердце более крупное в сравнении с женским, при этом его сердечный ритм осуществляется медленнее. Сердце в таких обстоятельствах вынуждено перекачивать кровь с более интенсивным напором, что делает  мужчин подверженными гипертонии.

«Есть еще одна особенность: в крови мужчин содержится больше гемоглобина, но сосуды у женщин более эластичные благодаря половым гормонам эстрогенам, и риск развития атеросклероза у них ниже», - добавила медик.

Ольга Уланкина напомнила, что атеросклероз, который не лечится, грозит возникновением опасных последствий (в том числе в виде инсульта или инфаркта). При его развитии сосуды начинают заполняться холестериновыми бляшками, и в них нарушается кровообращение. В результате органы, которые они должны обеспечивать нормальным кровотоком, не получают нужного количества крови, кислорода и питательных веществ.

Также мужчины чаще женщин страдают от тромбоза.

«В группе риска по развитию тромбозов мужчины старше 40 лет, особенно те, кто ведет малоподвижный образ жизни, курит, употребляет спиртные напитки и регулярно переедает», - предупредила Уланкина.

Врач отметила, что при появлении тромбов изначально возникают неспецифичные симптомы: например усталость или тяжесть в ногах.

Помимо того, мужчины чаще женщин заболевают сахарным диабетом в возрасте после 45 лет. Это заболевание в свою очередь повышает для них риск атеросклероза, инфарктов и инсультов, энцефалопатии.

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Ольга Уланкина
Ольга Уланкина
Здоровье
врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
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Теги : мужское здоровье, проблемы со здоровьем, Ольга Уланкина