Гастроэнтеролог Алисова: отрыжка может быть признаком серьезного состояния - СИБР

«Отрыжка является признаком избыточного бактериального роста в тонком кишечнике (СИБР). Это состояние, при котором микробы размножаются в тонком кишечнике. СИБР вызывается замедлением перистальтики кишечника, что может быть связано со спайками, неправильным питанием, диетой с низким содержанием клетчатки, приемом лекарств (например, обезболивающих) или даже предыдущим случаем пищевого отравления. Причина, по которой SIBO вызывает отрыжку, заключается в том, что микробы в тонкой кишке ферментируют углеводы из вашего рациона, и это создает газ. Если образование газа происходит вблизи проксимальной части тонкой кишки, газ, скорее всего, поднимется вверх, а не пройдет через тело к анусу», - говорит вра-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Наслаждение едой - одна из величайших радостей праздничного периода, и вместе с этим у тех, кто балуется, может возникнуть некоторая степень отрыжки. Ээто больше, чем просто реакция на пищу, реагирующую на ваш желудок, это может быть признаком распространенного, но относительно неизвестного состояния.СИБР означает избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике, и отрыжка этой зимой может быть признаком того, что у вас есть это заболевание.Однако причина, по которой немногие слышали о нем, заключается в том, что его часто неправильно диагностируют как СРК (синдром раздраженного кишечника). Таков уровень ошибочного диагноза, по оценкам, около 80 процентов людей, у которых был диагностирован СРК, вместо этого имеют СИБР.Помимо отрыжки, СИБР может вызывать ряд симптомов,• Стресс• Тревога• Эндометриоз• Болезнь Крона• Пищевое отравление в анамнезе• Хронические заболевания

