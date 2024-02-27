«РГ»: пристрастие к жареной пище повышает риск развития рака органов ЖКТ
В связи с употреблением жареной еды для человека повышаются риски рака органов ЖКТ – например, рака желудка или поджелудочной железы.
Регулярное присутствие жареной пищи в рационе тесно связано с подверженностью людей онкологическим заболеваниям органов пищеварения, об этом проинформировала «Российская газета», ссылаясь на данные портала Pronews.
«Исследование 2023 года показало, что высокое потребление жареной пищи может увеличить риск рака желудка более чем на 50%. Также большое количество такой еды в рационе повышает риск появления рака поджелудочной железы», - сообщило издание.
Чем более сильную прожарку для своих блюд выбирают люди, тем значительнее становится их опасность для организма. В подобного рода пище содержится очень высокий уровень акриламида – токсина, способного вызывать развитие злокачественных новообразований. Органы ЖКТ страдают из-за его воздействия первыми, так как они участвуют в процессе расщепления пищи, при котором происходит выделение потенциально канцерогенных веществ.
Кроме того, при нагреве масла для приготовления пищи в нем выделяются альдегиды – химические соединения, способные увеличивать уровень вредного холестерина и способствовать развитию ожирения. Усвоение жареных в масле продуктов в значительной степени повышает нагрузку на пищеварительные органы – желудок, поджелудочную железу, печень, кишечник. Если им приходится систематически работать в режиме перегрузки, это делает их очень уязвимыми и подверженными воспалению, которое нередко оказывается фактором неблагополучных изменений, ведущих к развитию рака.
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