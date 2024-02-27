«РГ»: пристрастие к жареной пище повышает риск развития рака органов ЖКТ

«Исследование 2023 года показало, что высокое потребление жареной пищи может увеличить риск рака желудка более чем на 50%. Также большое количество такой еды в рационе повышает риск появления рака поджелудочной железы», - сообщило издание.

Регулярное присутствие жареной пищи в рационе тесно связано с подверженностью людей онкологическим заболеваниям органов пищеварения, об этом проинформировала « Российская газета », ссылаясь на данные портала Pronews.Чем более сильную прожарку для своих блюд выбирают люди, тем значительнее становится их опасность для организма. В подобного рода пище содержится очень высокий уровень акриламида – токсина, способного вызывать развитие злокачественных новообразований. Органы ЖКТ страдают из-за его воздействия первыми, так как они участвуют в процессе расщепления пищи, при котором происходит выделение потенциально канцерогенных веществ.Кроме того, при нагреве масла для приготовления пищи в нем выделяются альдегиды – химические соединения, способные увеличивать уровень вредного холестерина и способствовать развитию ожирения. Усвоение жареных в масле продуктов в значительной степени повышает нагрузку на пищеварительные органы – желудок, поджелудочную железу, печень, кишечник. Если им приходится систематически работать в режиме перегрузки, это делает их очень уязвимыми и подверженными воспалению, которое нередко оказывается фактором неблагополучных изменений, ведущих к развитию рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как проявляется СИБР или синдром избыточного бактериального роста – распространенное нарушение в состоянии кишечника.

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