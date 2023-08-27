Хирург Гадзиян: регулярное употребление животных жиров значительно повышает риск рака
Хирург Марк Гадзиян заявил, что злоупотребление животными жирами повышает риск рака более существенно, чем поедание жареной пищи.
Хирург Гадзиян предупредил о злокачественных последствиях пристрастия к еде, насыщенной животным жиром, – в особенности к жирному мясу. Врач констатировал, что регулярное употребление животных жиров значительно повышает риск рака
«Риск развития онкологии повышается, даже если человек отказывается от жареной пищи, но при этом в его рационе регулярно присутствуют жирное мясо, копчености», - поделился медик в своем Telegram-канале.
Гадзиян подчеркнул, что опасность регулярного употребления животных жиров как возможного фактора онкологических болезней была подтверждена несколькими научными исследованиями. По словам специалиста, в тотальном отказе от мяса нет необходимости, но его употребление должно быть исключительно умеренным. Кроме того, при употреблении животных жиров важно употреблять в пищу как можно больше свежих или малообработанных овощей и фруктов, чтобы организм получал достаточно клетчатки.
Также серьезным в своем влиянии фактором развития рака является малоподвижность, сидячая работа, добавил Марк Гадзиян.
«Малоподвижный образ оказывает большое влияние на развитие опухоли мочеполовых органов. В этом случае происходит застой кровообращения в малом тазу и клетки испытывают кислородное голодание», - объясни эксперт.
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Марк Гадзиян
ЗОЖ
хирург, андролог, кандидат медицинских наук
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