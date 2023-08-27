Хирург Гадзиян: регулярное употребление животных жиров значительно повышает риск рака

«Риск развития онкологии повышается, даже если человек отказывается от жареной пищи, но при этом в его рационе регулярно присутствуют жирное мясо, копчености», - поделился медик в своем Telegram-канале.

«Малоподвижный образ оказывает большое влияние на развитие опухоли мочеполовых органов. В этом случае происходит застой кровообращения в малом тазу и клетки испытывают кислородное голодание», - объясни эксперт.

Хирург Гадзиян предупредил о злокачественных последствиях пристрастия к еде, насыщенной животным жиром, – в особенности к жирному мясу. Врач констатировал, что регулярное употребление животных жиров значительно повышает риск ракаГадзиян подчеркнул, что опасность регулярного употребления животных жиров как возможного фактора онкологических болезней была подтверждена несколькими научными исследованиями. По словам специалиста, в тотальном отказе от мяса нет необходимости, но его употребление должно быть исключительно умеренным. Кроме того, при употреблении животных жиров важно употреблять в пищу как можно больше свежих или малообработанных овощей и фруктов, чтобы организм получал достаточно клетчатки.Также серьезным в своем влиянии фактором развития рака является малоподвижность, сидячая работа, добавил Марк Гадзиян.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать подергивание теле, ощущаемое при засыпании.

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