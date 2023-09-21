Врач Гадзиян: пристрастие к сахару, жирной и жареной пище повышает риск рака

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жареная пища

Хирург Марк Гадзиян: помимо сахара, на подверженность раку влияет обилие жирной, острой, жареной пищи.

Врач Гадзиян напомнил о продуктах, которые могут повышать риск рака, если употребляются людьми в большом количестве. В частности, вероятность появления опухолей возрастает при частом поедании углеводных продуктов, а также пищи с добавленным сахаром.

«Для раковых клеток характерно быстрое потребление большого количества углеводов. Процесс окисления сахаров активизируется в злокачественных опухолях, приводя к получению огромного количества энергии, идущей на размножение дефектных клеток и рост метастаз», - объяснил врач.

Но в ежедневном питании важно следить не только за количеством поедаемого сахара. По словам врача Гадзияна, пристрастие к жирной, острой и копченой пище тоже повышает риск рака. Например, у фанатов такой еды может быть повышен риск заболеть раком почки.

Вдобавок пристрастие к жирной, острой и копченой пище и ее регулярное употребление негативно сказывается на головном мозге. Врач привел в пример картофель фри. Продукт в процессе готовки так насыщается жиром, что при частом поедании содействует закупорке артерий, и, как результат, ухудшению кровоснабжения мозга.

Также Марк Гадзиян посоветовал воздерживаться от жареной пищи. В такой еде повышается содержание веществ, помогающих в организме свободным радикалам разрушать здоровые клетки и вызывать воспаление, ведущее к разным болезням.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может влиять на подверженность раку прием витаминов.

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Марк Гадзиян
Марк Гадзиян
Здоровье
хирург, онкоуролог
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Теги : причины рака, вредные продукты, Марк Гадзиян
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