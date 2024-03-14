Врачи назвали болезни с симптомом в виде частого мочеиспускания ночью

«Если с такой же проблемой сталкиваются люди 30-50 лет, это как правило указывает на то, что они ведут неправильный образ жизни — много сидят, мало двигаются и, возможно, регулярно употребляют алкоголь», - уточнил врач Хусейн Аль-Зубайди.

«Потребность каждую ночь просыпаться из-за желания сходить в туалет также может быть связана с развитием диабета или болезнью почек», - предупредили терапевты.

Зарубежные медики сообщили в интервью изданию The Guardian о тех причинах, которые обычно скрываются за участившимся ночным мочеиспусканием. Одной из них они назвали старение организма и связанные с этим изменения – например, происходящая в нем гормональная перестройка. В качестве примера специалисты привели становящиеся более частыми ночные походы в туалет у женщин, вступающих в период менопаузы, и у мужчин в период андропаузы.Кроме того, специалисты назвали болезни с симптомом в виде частого мочеиспускания ночью. По их словам, подобным образом могут проявляться сердечные патологии. В частности, если сердце испытывает повышенную нагрузку, происходит выделение такого гормона как мозговой натрийуретический пептид, увеличивающий синтез мочи. Таким образом организм стремится избавиться от любых излишков жидкости, из-за которых возникает отечность, увеличивается давление и нагрузка на сердечную мышцу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какую патологию указывает боль в правом подреберье

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