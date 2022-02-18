Когда ночное мочеиспускание – это повод для обследования: объясняет врач

«Мочиться один или два раза за ночь – нормально, но если это происходит чаще, то может сигнализировать о проблеме. Если вы начала неоднократно посещать туалет по ночам, обратитесь к врачу», - дала совет специалист.

У мужчин проблема может вызываться увеличенной простатой – частым явлением в возрасте после 50 лет. Обычно это не угрожает здоровью, но иногда может приводить к осложнениям.

Одной из наиболее опасных причин ночного мочеиспускания является рак предстательной железы.

Частое ночное мочеиспускание также может быть симптомом высокого уровня сахара в крови, предиабета и диабета.

Опущение мочевого пузыря.

Гиперактивный мочевой пузырь.

Опухоли мочевого пузыря или органов в области таза.

Почечная инфекция.

Обструктивное апноэ сна.

Неврологические расстройства: рассеянный склероз, болезнь Паркинсона.