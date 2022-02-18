Когда ночное мочеиспускание – это повод для обследования: объясняет врач
Если потребность в мочеиспускании ночью учащается и становится более выраженной, снижая способность терпеть, – это может быть признаком серьезной проблемы со здоровьем.
Врач Ханна Бархам-Браун (Великобритания) рассказала в интервью, что изменение «туалетных» привычек, связанных с мочеиспусканием, всегда должно вызывать настороженность. Медик объяснила, в каких случаях ночное мочеиспускание является поводом для обследования.
«Мочиться один или два раза за ночь – нормально, но если это происходит чаще, то может сигнализировать о проблеме. Если вы начала неоднократно посещать туалет по ночам, обратитесь к врачу», - дала совет специалист.
По словам Ханны Бархам-Браун, во многих случаях ночные походы в туалет объясняются не опасными причинами: в их ряду – большое количество потребляемого за день кофеина, алкоголя, а также курение, тревожность или переживаемый стресс. Иногда ночное мочеиспускание является неприятной привычкой, которая закрепилась и не проходит.
Но также существует ряд медицинских проблем, которые могут быть причиной усилившегося ночного мочеиспускания.
- У мужчин проблема может вызываться увеличенной простатой – частым явлением в возрасте после 50 лет. Обычно это не угрожает здоровью, но иногда может приводить к осложнениям.
- Одной из наиболее опасных причин ночного мочеиспускания является рак предстательной железы.
- Частое ночное мочеиспускание также может быть симптомом высокого уровня сахара в крови, предиабета и диабета.
- Опущение мочевого пузыря.
- Гиперактивный мочевой пузырь.
- Опухоли мочевого пузыря или органов в области таза.
- Почечная инфекция.
- Обструктивное апноэ сна.
- Неврологические расстройства: рассеянный склероз, болезнь Паркинсона.
Ханна Бархам-Браун (Hannah Barham-Brown)
Здоровье
терапевт, член Совета Британской медицинской ассоциации
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