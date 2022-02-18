Когда ночное мочеиспускание – это повод для обследования: объясняет врач

0 Фото: istockphoto.com
посещение туалета

Если потребность в мочеиспускании ночью учащается и становится более выраженной, снижая способность терпеть, – это может быть признаком серьезной проблемы со здоровьем.

Врач Ханна Бархам-Браун (Великобритания) рассказала в интервью, что изменение «туалетных» привычек, связанных с мочеиспусканием, всегда должно вызывать настороженность. Медик объяснила, в каких случаях ночное мочеиспускание является поводом для обследования.

«Мочиться один или два раза за ночь – нормально, но если это происходит чаще, то может сигнализировать о проблеме. Если вы начала неоднократно посещать туалет по ночам, обратитесь к врачу», - дала совет специалист.

По словам Ханны Бархам-Браун, во многих случаях ночные походы в туалет объясняются не опасными причинами: в их ряду – большое количество потребляемого за день кофеина, алкоголя, а также курение, тревожность или переживаемый стресс. Иногда ночное мочеиспускание является неприятной привычкой, которая закрепилась и не проходит.

Но также существует ряд медицинских проблем, которые могут быть причиной усилившегося ночного мочеиспускания.
  • У мужчин проблема может вызываться увеличенной простатой – частым явлением в возрасте после 50 лет. Обычно это не угрожает здоровью, но иногда может приводить к осложнениям.
  • Одной из наиболее опасных причин ночного мочеиспускания является рак предстательной железы.
  • Частое ночное мочеиспускание также может быть симптомом высокого уровня сахара в крови, предиабета и диабета.
Другие причины ночного мочеиспускания включают:
  • Опущение мочевого пузыря.
  • Гиперактивный мочевой пузырь.
  • Опухоли мочевого пузыря или органов в области таза.
  • Почечная инфекция.
  • Обструктивное апноэ сна.
  • Неврологические расстройства: рассеянный склероз, болезнь Паркинсона.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что после коронавирусной инфекции возможно осложнение, вызывающее болезненное мочеиспускание.
Ханна Бархам-Браун (Hannah Barham-Brown)
Ханна Бархам-Браун (Hannah Barham-Brown)
Здоровье
терапевт, член Совета Британской медицинской ассоциации
Теги : мочеиспускание, обращение к врачам, Ханна Бархам-Браун