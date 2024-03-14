Врач Кашух: болью в правом подреберье проявляется дисфункция желчного пузыря

«Чаще всего люди жалуются на тупую или ноющую боль в правом подреберье, которая может отдавать в спину или правое плечо, ощущение тяжести и распирания в животе, особенно после застолий», - объяснила Кашух « Известиям ».

Плохая переносимость жирной пищи, появление неприятных ощущений после нее;

Желтоватый оттенок кожи и белков глаз.

Врач Кашух напомнила, что желчный пузырь, несмотря на небольшой размер, является одним из важных пищеварительных органов. Его главной задачей является производство желчи, необходимой для расщепления и усвоения жиров. Когда медики говорят о проблемах с желчным пузырем, это чаще всего означает его воспаление, образование камней и закупорку желчных протоков, мешающую нормальному отводу желчи и вызывающую ее застой.Упоминая возможные симптомы патологии, специалист отметила, что дисфункция желчного пузыря часто проявляется болью в правом подреберье и распиранием в животе.Кроме того, при дисфункции желчного пузыря организм перестает нормально усваивать жир, что отражается на состоянии стула. Он становится очень бледным, более пахучим, глянцевитым и трудносмываемым из-за присутствия неусвоенных жиров.Другие возможные признаки:Подозревая у себя проблемы с этим органом, нужно обязательно обратиться к врачу, подчеркнула эксперт. Его дисфункция может вести к появлению панкреатита, язвенной болезни желудка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется рак печени.

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