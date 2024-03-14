Врач Кашух: болью в правом подреберье проявляется дисфункция желчного пузыря
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух: нарушения в работе желчного пузыря могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем.
Врач Кашух напомнила, что желчный пузырь, несмотря на небольшой размер, является одним из важных пищеварительных органов. Его главной задачей является производство желчи, необходимой для расщепления и усвоения жиров. Когда медики говорят о проблемах с желчным пузырем, это чаще всего означает его воспаление, образование камней и закупорку желчных протоков, мешающую нормальному отводу желчи и вызывающую ее застой.
Упоминая возможные симптомы патологии, специалист отметила, что дисфункция желчного пузыря часто проявляется болью в правом подреберье и распиранием в животе.
«Чаще всего люди жалуются на тупую или ноющую боль в правом подреберье, которая может отдавать в спину или правое плечо, ощущение тяжести и распирания в животе, особенно после застолий», - объяснила Кашух «Известиям».
Кроме того, при дисфункции желчного пузыря организм перестает нормально усваивать жир, что отражается на состоянии стула. Он становится очень бледным, более пахучим, глянцевитым и трудносмываемым из-за присутствия неусвоенных жиров.
Другие возможные признаки:
- Плохая переносимость жирной пищи, появление неприятных ощущений после нее;
- Желтоватый оттенок кожи и белков глаз.
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Екатерина Кашух
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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