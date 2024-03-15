Сомнолог Полуэктов назвал самую полезную позу сна, врач Андреева рассказала сколько нужно спать взрослым и детям

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Сомнолог Полуэктов назвал самую полезную позу сна, врач Андреева рассказала сколько нужно спать взрослым и детям


15 марта отмечается Всемирный день сна. Почему от недосыпания толстеют, нужно ли спать в одной кровати с супругом и какая поза самая полезная — об этом aif.ru рассказал cомнолог, заведующий отделением медицины сна Первого медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России Михаил Полуэктов. 


Для взрослого человека важно спать не менее 7 часов. Недостаток ночного сна может привести к сахарному диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям, особенно к артериальной гипертонии.

В большей степени удовлетворенность сном определяется психологическим комфортом, а не окружением, материалом подушки или освещением. Самое важное — насколько человек расслаблен, насколько ему психологически комфортно. Если человеку комфортно спать в присутствии кого-то — для него сон с партнером полезен.

Вред от повторных звонков будильника не доказан, но сокращение сна даже на один час от рекомендуемой нормы снижает защитные функции организма и его способность противостоять инфекциям.

Самая полезная поза для сна — та, которую выбирает ваш организм. Чаще всего это поза полуэмбриона. При ней можно достигнуть максимального расслабления мышц и связок, - говорит Полуэктов.

"Самая полезная поза для сна может зависеть от индивидуальных особенностей каждого человека, таких как предпочтения, физическое состояние и возможные медицинские проблемы. Я рекомендую спать на спине или боком, так как эти позы обеспечивают оптимальную поддержку для позвоночника и способствуют правильному выравниванию тела", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Оптимальное количество сна может варьироваться в зависимости от возраста, образа жизни, физической активности и других индивидуальных факторов.

Андреева дала общие рекомендации по продолжительности сна для разных возрастных групп:

Для взрослых (18-64 лет):
  • Рекомендуемая продолжительность сна: 7-9 часов в сутки.
  • Слишком мало сна (менее 6 часов) или слишком много сна (более 9 часов) может негативно сказаться на здоровье.
  • Важно также обратить внимание на качество сна, включая глубину и структуру сна.
Для подростков (14-17 лет):
  • Рекомендуемая продолжительность сна: 8-10 часов в сутки.
  • Подросткам особенно важен достаточный сон, так как он помогает в их физическом и психологическом развитии.
Для детей (6-13 лет):
  • Рекомендуемая продолжительность сна: 9-11 часов в сутки.
  • У детей также важно создать регулярный график сна и обеспечить спокойную обстановку перед сном.
Для младенцев и малышей (от рождения до 5 лет):
  • У младенцев и малышей специальные потребности по сну, и количество сна может значительно варьироваться.
  • Важно обеспечить ребенку комфортную и безопасную обстановку для сна, следить за режимом дня и регулярно спать в одно и то же время.
Важно помнить, что эти рекомендации являются общими и могут быть скорректированы в соответствии с индивидуальными потребностями и особенностями каждого человека.

"Если у вас возникают проблемы со сном или чувство усталости в течение дня, обсудите их с врачом или специалистом по сну для получения индивидуальных рекомендаций", - советует Андреева.


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