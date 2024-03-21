Врач Кашух: неправильный прием парацетамола грозит разрушением клеток печени

«Если превысить рекомендуемую дозу, он становится токсичным для печени», - констатировала специалист.

«При большой дозе препарата способность к расщеплению этого вещества истощается, и отравляющая производная парацетамола начинает разрушать клетки печени», - поделилась медик.

Тошнота и рвота;

Боль в правой верхней части живота;

Боль в области почек.

«В ряде случаев при отравлении парацетамолом развивается тяжелая печеночная недостаточность, для которой характерны слабость, нарушение сознания, пожелтевшая кожа и белки глаз», - дополнила специалист.

Парацетамол известен как обезболивающее и жаропонижающее, это один из самых востребованных препаратов в сезон простуд и других респираторных инфекций. Но прием парацетамола требует внимательного и точного соблюдения медицинских рекомендаций, напомнила врач Кашух в интервью « Известиям ».По словам медика, неправильный прием парацетамола чреват разрушением клеток печени.Кашух уточнила, что при расщеплении организмом препарата происходит выделение токсичного метаболита. Если его количество не слишком существенно, печень обеспечивает его переваривание и выведение без вреда для здоровья. Но при высокой дозировке печень проигрывает борьбу с токсином.Екатерина Кашух почеркнула, что при приеме парацетамола нужно следовать предписаниям инструкции к препарату – контролировать принимаемое количество и частоту приемов, длительность периода употребления. С особой тщательностью следует применять парацетамол в лечении детей.Симптомы передозировки парацетамола:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что депрессия у женщин перед менопаузой может вызываться дефицитом витамина B6

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