Врач Кашух: неправильный прием парацетамола грозит разрушением клеток печени

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таблетки

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух: особенно опасна для организма передозировка парацетамола.

Парацетамол известен как обезболивающее и жаропонижающее, это один из самых востребованных препаратов в сезон простуд и других респираторных инфекций. Но прием парацетамола требует внимательного и точного соблюдения медицинских рекомендаций, напомнила врач Кашух в интервью «Известиям».

По словам медика, неправильный прием парацетамола чреват разрушением клеток печени.

«Если превысить рекомендуемую дозу, он становится токсичным для печени», - констатировала специалист.

Кашух уточнила, что при расщеплении организмом препарата происходит выделение токсичного метаболита. Если его количество не слишком существенно, печень обеспечивает его переваривание и выведение без вреда для здоровья. Но при высокой дозировке печень проигрывает борьбу с токсином.

«При большой дозе препарата способность к расщеплению этого вещества истощается, и отравляющая производная парацетамола начинает разрушать клетки печени», - поделилась медик.

Екатерина Кашух почеркнула, что при приеме парацетамола нужно следовать предписаниям инструкции к препарату – контролировать принимаемое количество и частоту приемов, длительность периода употребления. С особой тщательностью следует применять парацетамол в лечении детей.

Симптомы передозировки парацетамола:
  • Тошнота и рвота;
  • Боль в правой верхней части живота;
  • Боль в области почек.
«В ряде случаев при отравлении парацетамолом  развивается тяжелая печеночная недостаточность, для которой характерны слабость, нарушение сознания, пожелтевшая кожа и белки глаз», - дополнила специалист.

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Екатерина Кашух
Екатерина Кашух
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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Теги : парацетамол, проблемы с печенью, Екатерина Кашух
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