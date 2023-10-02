Врач Павлова назвала сахар одним из самых вредных для сосудов продуктов

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сладкий йогурт

Врач-эндокринолог Зухра Павлова посоветовала россиянам внимательнее следить за употреблением потенциально вредных для сосудов продуктов.

Врач Павлова заявила:

«Употребление продуктов, которые вредят здоровью сосудов, нужно серьезно ограничить».

Медик назвала одним из самых вредных для сосудов продуктов сахар. Специалистка констатировала, что в повседневном рационе людей должно быть как можно меньше пищи с добавленным сахаром. Павлова отметила, что многие привычные для россиян продукты содержат в себе сахар – например, таковыми являются разные йогурты и творожки, часто используемые для перекусов.

Также очень вредны для кровеносных сосудов газированные напитки, добавила эксперт.

«В составе газировок находится не только большое количество сахара, но и опасные красители», - предупредила врач в Telegram.

Дополнительно Зухра Павлова порекомендовала контролировать употребление жирного жареного мяса. Любители бекона с большой вероятностью пострадают от сосудистых патологий.
 
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Зухра Павлова
Зухра Павлова
Здоровье
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор медицинских наук
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Теги : сосуды, вредные продукты, Зухра Павлова
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