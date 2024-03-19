Врач Савенко: депрессия у женщин перед менопаузой может вызываться дефицитом B6

«В головном мозге синтез нейромедиатора серотонина из аминокислоты триптофан зависит от витамин В6. Симптомы дефицита В6: раздражительность, депрессия, спутанность сознания», - предупредила медик в комментарии NEWS.ru

Врач Савенко поделилась данными о том, что некоторые проблемы с самочувствием могут возникать как последствие дефицита витамина B6. Прежде всего, это относится к проблемам психоэмоциональной сферы. Вероника Савенко сообщила, что витамин В6 задействуется в процессах выработки «гормона хорошего настроения» серотонина из триптофана. Дефицит В6, который человеческий организм может получать лишь с пищей, способствует низкому уровню серотонина и ассоциированным проблемам с настроением.Савенко отметила, что депрессия у женщин перед менопаузой может вызываться дефицитом B6. Она посоветовала при данной проблеме обращаться к врачу, специалист может назначить прием специальных препаратов.Другие признаки дефицита В6: глоссит (воспаление языка), кожные проблемы, язвы во рту, трещины и воспаление в уголках рта.Врач порекомендовала включать в рацион продукты, насыщенные важным витамином, такие как мясо и субпродукты (говяжьи почки и печень), желтки, грецкие орехи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что молодые женщины до 45 лет бывают склонными к мигренозному инсульту

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