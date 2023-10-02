Полезно для иммунной системы: 9 вещей для защиты от вирусов

1. Разноцветный, как радуга

Витамин А (в брокколи, моркови, помидорах, капусте) для построения слизистых оболочек.

Антиоксиданты для защиты клеток (витамин С: цитрусовые, брюссельская капуста, перец;

Витамин Е: миндаль, цельнозерновые продукты, авокадо)

Витамин D (жирная морская рыба, такая как лосось, скумбрия), цинк (овсяные хлопья, чечевица), селен (рыба, яйца, кунжут).

Травы и специи. Например, чеснок, орегано, тимьян и куркума обладают противовоспалительным действием, а имбирь, помимо прочего, оказывает дезинфицирующее действие.



2. Установите распорядок дня и придерживайтесь его

"Если вы питаетесь нерегулярно (примерно три раза в день), еще внимательнее следите за качеством потребляемых питательных веществ, чтобы не рисковать дефицитом", - говорит врач общей практики Завьялов Юрий специально для МедикФорум.

3. Обратите внимание на свой кишечник

4. Очистите свое тело от токсинов

"Всего несколько сигарет ослабляют легкие и иммунную систему", - объясняет врач.

5. Двигайтесь телом

"Поэтому убедитесь, что вы получаете ежедневную дозу упражнений, например, по дороге на работу".

6. Рутина лучше, чем перегрузка

"Мы особенно уязвимы через 1–2 дня после очень большой нагрузки (это называется эффектом открытого окна)", - говорит Завьялов.

7. Осознанность

8. Хорошее настроение делает вас здоровым

9. Поддерживайте связь с другими людьми

"Правильная диета поможет вам оставаться в форме в холодные и влажные дни. Если вы прислушаетесь к следующим советам, вы обязательно будете хорошо подготовлены".

Вирусы гриппа уже в пути! Защитная сила сейчас очень важна. Эти советы из области питания, физических упражнений и образа жизни подготовят вас к осени и зиме.Пропуск приема пищи, постоянное соблюдение диет, разгрузочные дни – наверняка у вас есть на это веские причины.Именно здесь расположено большинство наших иммунных клеток. Защитите свою кишечную флору с помощью натурального йогурта и ферментированных овощей, таких как квашеная капуста, — они содержат ценные микроорганизмы, питающие слизистую кишечника.Алкоголь и сигареты подавляют важные компоненты иммунной системы. Поэтому употребляйте алкоголь только в умеренных количествах. Но в противном случае пейте много, что сохраняет слизистые оболочки влажными и готовыми к защите.Лучше вообще не курить. Это приводит к воспалению в бронхах и разрушает защитную слизистую оболочку.Регулярность имеет решающее значение. Любой, кто совершает быструю прогулку по 20 минут четыре-пять раз в неделю, чтобы поддерживать кровообращение, вероятно, делает больше для своей иммунной системы, чем тот, кто играет в футбол или теннис один раз в неделю.Доказано, что физические упражнения сдерживают воспалительные процессы в организме, которые обычно делают нас более восприимчивыми к инфекциям.К эффективному иммунному спорту относится следующее: не занимайтесь слишком интенсивно, так как это вызывает стресс у организма и ослабляет иммунную систему.И делайте это сознательно, например, с помощью медитации осознанности. Согласно исследованиям, успокоение ума положительно влияет на различные иммунные и воспалительные параметры.Согласно исследованиям, люди с более негативными чувствами хуже реагировали на прививку от гриппа и вырабатывали меньше антител. Согласно другим исследованиям, они были более восприимчивы к простуде.Это положительно влияет наи обеспечивает доверие, безопасность и поддержку. Те, кому этого не хватает, зачастую менее способны справляться с внешним стрессом, например, на работе.Это стресс, и вы можете заболеть. Это касается и длительного одиночества.Ранее МедикФорум писал о фруктах, которые заряжают энергией.

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