Полезно для иммунной системы: 9 вещей для защиты от вирусов
Теперь ваша иммунная система должна быть сильной – и вот как это сделать. Поддерживайте себя в форме и здоровье с помощью небольших процедур, которые вы можете легко интегрировать в свою повседневную жизнь.
Вирусы гриппа уже в пути! Защитная сила сейчас очень важна. Эти советы из области питания, физических упражнений и образа жизни подготовят вас к осени и зиме.
1. Разноцветный, как радуга
Вам нужно:
- Витамин А (в брокколи, моркови, помидорах, капусте) для построения слизистых оболочек.
- Антиоксиданты для защиты клеток (витамин С: цитрусовые, брюссельская капуста, перец;
- Витамин Е: миндаль, цельнозерновые продукты, авокадо)
- Витамин D (жирная морская рыба, такая как лосось, скумбрия), цинк (овсяные хлопья, чечевица), селен (рыба, яйца, кунжут).
- Травы и специи. Например, чеснок, орегано, тимьян и куркума обладают противовоспалительным действием, а имбирь, помимо прочего, оказывает дезинфицирующее действие.
2. Установите распорядок дня и придерживайтесь его
Пропуск приема пищи, постоянное соблюдение диет, разгрузочные дни – наверняка у вас есть на это веские причины.
"Если вы питаетесь нерегулярно (примерно три раза в день), еще внимательнее следите за качеством потребляемых питательных веществ, чтобы не рисковать дефицитом", - говорит врач общей практики Завьялов Юрий специально для МедикФорум.
3. Обратите внимание на свой кишечник
Именно здесь расположено большинство наших иммунных клеток. Защитите свою кишечную флору с помощью натурального йогурта и ферментированных овощей, таких как квашеная капуста, — они содержат ценные микроорганизмы, питающие слизистую кишечника.
4. Очистите свое тело от токсинов
Алкоголь и сигареты подавляют важные компоненты иммунной системы. Поэтому употребляйте алкоголь только в умеренных количествах. Но в противном случае пейте много, что сохраняет слизистые оболочки влажными и готовыми к защите.
Лучше вообще не курить. Это приводит к воспалению в бронхах и разрушает защитную слизистую оболочку.
"Всего несколько сигарет ослабляют легкие и иммунную систему", - объясняет врач.
5. Двигайтесь телом
Регулярность имеет решающее значение. Любой, кто совершает быструю прогулку по 20 минут четыре-пять раз в неделю, чтобы поддерживать кровообращение, вероятно, делает больше для своей иммунной системы, чем тот, кто играет в футбол или теннис один раз в неделю.
"Поэтому убедитесь, что вы получаете ежедневную дозу упражнений, например, по дороге на работу".
6. Рутина лучше, чем перегрузка
Доказано, что физические упражнения сдерживают воспалительные процессы в организме, которые обычно делают нас более восприимчивыми к инфекциям.
К эффективному иммунному спорту относится следующее: не занимайтесь слишком интенсивно, так как это вызывает стресс у организма и ослабляет иммунную систему.
"Мы особенно уязвимы через 1–2 дня после очень большой нагрузки (это называется эффектом открытого окна)", - говорит Завьялов.
7. Осознанность
И делайте это сознательно, например, с помощью медитации осознанности. Согласно исследованиям, успокоение ума положительно влияет на различные иммунные и воспалительные параметры.
8. Хорошее настроение делает вас здоровым
Согласно исследованиям, люди с более негативными чувствами хуже реагировали на прививку от гриппа и вырабатывали меньше антител. Согласно другим исследованиям, они были более восприимчивы к простуде.
9. Поддерживайте связь с другими людьми
Это положительно влияет на психику и обеспечивает доверие, безопасность и поддержку. Те, кому этого не хватает, зачастую менее способны справляться с внешним стрессом, например, на работе.
Это стресс, и вы можете заболеть. Это касается и длительного одиночества.
"Правильная диета поможет вам оставаться в форме в холодные и влажные дни. Если вы прислушаетесь к следующим советам, вы обязательно будете хорошо подготовлены".
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