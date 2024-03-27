Врач Агринская: сухой кашель, усталость и высыпания на коже могут возникать из-за глистов

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кашель

По словам врача-паразитолога Ольги Агринской, заражение глистами часто проявляется симптомами, свойственными другим нарушениям.

Врач Агринская заявила, что болезни, вызываемые глистами, бывает трудно узнать из-за отсутствия специфической симптоматики.

«Энтеробиоз, аскаридоз, описторхоз, дифиллоботриоз, токсокароз – эти заболевания не имеют специфических, характерных только для них симптомов. Самостоятельно распознать паразитарную инвазию невозможно», - подчеркнула медик в разговоре с «Вечерней Москвой».

Агринская обратила внимание на то, что при поражении организма паразитами часто развивается постоянная слабость, нехватка энергии – человек быстро начинает ощущать усталость, когда чем-то занимается. Что также может быть индикатором глистов – это стойкий дискомфорт в ЖКТ с проявлениями болезненности, распирания и вздутия, тошноты, диареи. В стуле могут появляться следы крови.

Сухой кашель, усталость и высыпания на коже тоже могут возникать из-за глистов, дополнила врач.

«Среди менее очевидных симптомов – сухой кашель и сыпь на коже, также могут появиться боли в мышцах».

При такой распространенной «болезни глистов» как энтеробиоз в области ануса ощущается зуд, склонный обостряться в ночное время.

Агринская констатировала: при подозрении на глисты нужно обязательно обращаться к врачу, только специалист может назначить человеку с этой проблемой адекватное лечение.

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Ольга Агринская
Ольга Агринская
Здоровье
врач--паразитолог, гастроэнтеролог, инфекционист
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