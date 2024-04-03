Психиатр Васильева заявила о склонности женщин к посттравматическому стрессовому расстройству

«Женщины чаще мужчин страдают ПТСР. В благоприятные периоды жизни общества заболеваемость ПТСР составляет около 0,5 процента среди мужчин и 1,2 процента среди женщин», - поделилась доктор медицинских наук с « Лентой.ру ».

«При лечении самое главное для пациента — вовремя понять, что ПТСР — это проблема, заболевание, с которым в одиночку справиться невозможно», - сказала Анна Васильева.

Психиатр Васильева сообщила в интервью, что развитие ПТСР происходит, когда человек испытывает крайне сильное психотравмирующее воздействие. По словам медика, больше 60% всего населения сталкивается с травматическими ситуациями, способными вызывать возникновение данного расстройства. В то же время не все люди в этих обстоятельствах начинают страдать ПТСР – крепость человеческой психики зависит от индивидуальной уязвимости, социальных условий существования, наличия поддержки.Как проявляется ПТСР? Специалист пояснила, что в его случае переживания, испытанные при травматическом событии, начинают повторяться впоследствии, даже если человек уже живет нормальной жизнью. Они могут возникать как приступы сильной тревоги или паники, сновидения с кошмарным сюжетом, депрессивные состояния, психозы. Человек при этом может ощущать гнев, злость, чувство вины, отчаяние, безнадежность, скорбь, другие негативные состояния.Анна Васильева заявила о склонности женщин к посттравматическому стрессовому расстройству – представительницы прекрасного пола подвергаются ему чаще чем мужчины.По мнению эксперта, уязвимость женщин в этом плане часто бывает связана с отсутствием надлежащей поддержки и помощи. Что касается мужчин, на них в большей степени распространяется так называемое социальное предписание, побуждающее уметь самостоятельно справляться с внутренними проблемами. Кроме того, мужчины чаще прибегают к неприемлемым для женщин способам снимать эмоциональное напряжение (например, с помощью алкоголя).Психиатр подчеркнула, что заниматься терапией данного расстройства необходимо с помощью специалистов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нехватка магния может усиливать состояние тревожности

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